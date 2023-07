Djokovic vence Rublev de virada e avança à semifinal de Wimbledon; Stefani cai nas quartas

11/07/2023 | 17:11



Não é fácil vencer Novak Djokovic na quadra central de Wimbledon. O sérvio manteve uma invencibilidade que já dura dez anos ao desbancar, nesta terça-feira, o russo Andrey Rublev de virada por 3 sets a 1, parciais de 4/6, 6/1, 6/4 e 6/3, em 2h47min de partida. A última derrota do sete vezes campeão na quadra central ocorreu em 2013, quando perdeu a decisão para Andy Murray.

Djokovic já sabe quem estará em seu caminho na busca pelo octacampeonato. O sérvio enfrentará na semifinal o italiano Jannik Sinner, que derrotou, também nesta terça-feira, Roman Safiullin por 3 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6, 6/2 e 6/2. Com isso, fará sua primeira semifinal de Grand Slam.

O primeiro set foi de muito equilíbrio com os dois tenistas confirmando os seus serviços. A primeira quebra aconteceu quando a partida estava empatada por 3 a 3. Rublev se sobressaiu sobre o sérvio e administrou a vantagem para vencer por 6/4.

O revés serviu de motivação para Djokovic, que mostrou novamente o motivo de ser um dos melhores do mundo. O atual número 2 do ranking da ATP passeou e venceu por 6/1. No intervalo, Rublev foi ao banheiro e voltou mais ligado. O russo fez frente a Djokovic nos dois sets seguintes, mas acabou perdendo ambos, por 6 a 4 e 6 a 3.

LUISA STEFANI CAI NAS DUPLAS

A brasileira Luisa Stefani foi eliminada nas quartas de final de Wimbledon nesta terça-feira. Ao lado da francesa Caroline Garcia, ela perdeu para a dupla formada pela checa Barbora Strycova e a taiwanesa Su Sdieh, campeãs em 2019.

Luisa Stefani e Carol Garcia vinha de sete vitórias consecutivas. A brasileira, atual número 14 do ranking da WTA, ainda teve sua melhor colocação em Wimbledon, apesar da derrota por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/5) e 6/4.