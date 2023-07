Ana Hickmann faz bolo especial para cachorros e revela a receita

11/07/2023 | 17:10



Ana Hickmann adora usar as redes sociais para interagir com seus fãs e seguidores, e também vive compartilhando o seu cotidiano por meio de vídeos mais longos e explicativos na plataforma do YouTube - que são um sucesso.

Por lá, a apresentadora posta semanalmente vídeos fazendo receitas diferentes e o prato desta semana foi um especialmente ligado para pets! Isso mesmo, Ana Hickmann inovou e preparou um bolo de aniversário para um de seus cachorros.

Neste prato para Draco, Diamante e Diana, Ana Hickmann decidiu usar ingredientes naturais, ração e biscoitinhos caninos. Este ingredientes foram selecionados porque a maioria dos que nós humanos usamos, acabam sendo tóxicos ou simplesmente não fazem nada bem para o funcionamento do corpo dos animais.

- Eu nunca tinha feito bolo de aniversário para cachorro, mas eu pesquisei e existem receitas apropriadas que eles podem consumir. Eles não podem comer açúcar, chocolate e mais uma série de coisas que a gente consome.