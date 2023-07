João Paulo mostra alívio com vitória do Santos e projeta fim de jejum em clássicos

11/07/2023 | 16:14



O Santos encerrou uma série de 12 jogos sem vitória ao bater o Goiás por 4 a 3, no domingo, na Vila Belmiro. O goleiro João Paulo mostrou alívio com o fim de tropeços da equipe e quer acabar com um novo jejum: o time ainda não venceu um clássico na temporada. Foram cinco na atual temporada, com três derrotas - Corinthians (2 a 0), São Paulo (3 a 1) e Palmeiras (3 a 1) e dois empates - Palmeiras (0 a 0) e Corinthians (2 a 2).

"Vamos em busca disso (vencer o primeiro clássico no ano). Temos que aproveitar essa sequência de semanas livres para treinamentos que estamos tendo e já conseguimos a vitória no último jogo. Agora é ir para o clássico para buscar esses três pontos", disse João Paulo.

O Santos vinha pressionado e não havia vencido sob o comando do técnico Paulo Turra. A pressão emocional era grande dentro do elenco, ainda mais após a derrota para o Corinthians. Na ocasião, os torcedores arremessaram objetos e sinalizados No campo. Eles também enquadraram os laterais Nathan e Lucas Pires.

João Paulo afirmou que tirou um peso das costas. "A gente precisava dessa vitória. Ela tira um peso muito grande de todos nós, principalmente para quebrar a sequência de jogos sem vencer. E foi importante também pela maneira que foi, mostrando a luta e a entrega de todos, então foi, sim, uma vitória que tira um peso enorme", afirmou.

O goleiro comentou também sobre o lateral Dodô, que retornou ao Santos após passagem frustrante pelo Atlético-MG. A diretoria continua no mercado e prometeu mais reforços. Os volantes Jean Lucas, do Monaco, e Bruno Henrique, ex-Palmeiras e Corinthians, são bem avaliados dentro do clube.

"Com certeza (Dodô chega para ajudar). É um jogador de muita qualidade e campeão. Sei que vai agregar muito ao nosso elenco e irá nos ajudar muito na sequência da temporada", disse.

O Santos é o 13º colocado do Brasileirão, com 16 pontos, cinco à frente do Goiás, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.