Após ser acusada de trocar mensagens com Rafael Cardoso, ex-atriz mirim se pronuncia: Não tenho ligação

11/07/2023 | 16:10



Rafael Cardoso se envolveu em uma série de polêmicas desde o fim do casamento com Mariana Bridi. A mais recente teria sido uma conversa entre o ator e uma ex-atriz mirim de 17 anos de idade através do Instagram, enquanto ele era casado. Segundo a colunista Fábia Oliveira, que compartilhou o bate-papo, o artista teria pedido uma foto da garota e a elogiou.

Como as polêmicas se espalham rápido, muitos internautas tentaram descobrir quem seria a jovem que contracenou com ele em A Vida da Gente, novela da TV Globo, e tudo apontou para a atriz Jesuela Moro. Entretanto, a artista decidiu se pronunciar para esclarecer tudo.

Através de seu feed do Instagram, Jesuela publicou um comunicado. Nele, ela confessou que não tem nenhum envolvimento com Rafael.

Devido aos recentes acontecimentos, venho me pronunciar. Sobre a polêmica envolvendo o ator Rafael Cardoso, eu, Jesuela, gostaria de ressaltar que não tenho nenhuma ligação com essa situação. Gostaria também de lamentar todo hate desnecessário que foi jogado em mim.