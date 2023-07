Tadeu Schmidt deixa pergunta sem resposta após ser questionado sobre permanência no BBB

11/07/2023 | 16:10



Tadeu Schmidt foi o convidado do Flow Podcast na última segunda-feira, dia 10. O jornalista agradou os telespectadores do programa com seu carisma durante duas horas e meia de papo! Além de falar sobre sua vida pessoal, é claro que seu trabalho na TV Globo também foi tópico de conversa.

O apresentador do podcast, Igor Coelho, introduziu o tema que todos os fãs de BBB querem saber. Igor disse ao convidado que, quando buscam por Tadeu Schmidt no Google, a primeira pergunta relacionada ao nome do apresentador é se o jornalista vai sair do comando da apresentação do programa ou não. Entretanto, o apresentador do podcast não obteve a resposta que esperava.

- E a resposta que tem, uma informação que o próprio Google pega e coloca ali como, talvez, o site mais acessado pra responder aquela pergunta, é dizendo que você não vai sair do BBB, disse Igor.

- Mas a pergunta que move é essa, né? Então está explicado, a pergunta que move é essa, respondeu Tadeu, deixando a dúvida no ar.

Mudando de assunto, o tema abordado foi a vida amorosa de Tadeu. Casado há 23 anos com Ana Cristina Schmidt, o jornalista revelou uma intimidade curiosa entre os dois. Segundo ele, o casal jogava muito videogame quando suas filhas eram menores, principalmente Mario Bros. E o marido de Ana revelou que isso deixava sua mulher excitada.

- Sei lá, ela me achava um tesão jogando Mario. Tanto que quando a gente queria fazer uma coisa mais safadinha, a gente falava Vamos jogar Mario?, revelou o jornalista.