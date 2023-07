Xuxa Meneghel fica chocada com falas de Marlene Mattos após reencontro: - Você era uma marionete na minha mão

11/07/2023 | 16:10



O documentário sobre a vida de uma das maiores personalidades do Brasil, Xuxa, o documentário, terá seu primeiro episódio lançado na próxima quinta-feira, dia 13, no Globoplay. Com direção de Pedro Bial, a vida e a carreira de Xuxa Meneghel será exibida em detalhes durante cinco episódios. Entre diversos assuntos que causam curiosidade no público, como os relacionamentos amorosos da apresentadora com Pelé e Ayrton Senna, outro tópico que será abordado no documentário também deixa os fãs de Xuxa curiosos.

A relação da apresentadora e de Marlene Mattos causa polêmicas desde o início da carreira da Rainha dos Baixinhos. Para quem não sabe, durante 18 anos Marlene dirigiu os programas de Xuxa e também é madrinha de Sasha Meneghel, filha da apresentadora. Entretanto, após muitos boatos sobre a personalidade agressiva da produtora, as duas brigaram em 2002 e nunca mais se falaram. Posteriormente, Xuxa admitiu que se sentia controlada e usada pela empresária.

Após 19 anos sem contato, Xuxa e Marlene se reencontraram em frente às câmeras na gravação do documentário. Em parte da conversa que foi exibida durante o Fantástico e no Jornal Hoje, é possível ver um clima tenso entre as duas. A ex-empresária revelou não se arrepender nem considerar suas atitudes como erros.

- Eu acertei muito mais do que errei. O mundo não é isso que você quer que seja. A gente tem que agir, às vezes, de forma realística. Você era uma marionete na minha mão, e eu usava você para fazer outras pessoas de marionete. E é assim, disse Marlene.

A mãe de Sasha revelou em conversa com o Jornal Hoje que um momento marcante entre as falas da ex-empresária foi quando ela afirmou que faria tudo de novo. Eita!