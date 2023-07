Homem é sequestrado ao sair de posto de gasolina em São Bernardo; veja vídeo

Da Redação



11/07/2023 | 16:45



Um homem de 31 anos foi sequestrado na noite desta segunda-feira (10), em São Bernardo. O crime ocorreu por volta das 20h30 em um posto de combustível na Avenida Nicola Demarchi, no Parque Terra Nova II, e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Em imagens da câmera de segurança do local, é possível ver o momento em que um carro cinza chega e estaciona em frente a loja de conveniência. Duas pessoas descem do veículo, trajados com um uniforme cinza e capuz preto, e puxam a vítima para o automóvel.

Em ação de no máximo dois minutos, a dupla coloca o homem de 31 anos dentro do automóvel e conta ainda com a ajuda de um terceiro membro, este a pé, que cobre o rosto e corre após o sequestro. Na gravação, é possível ver a vítima sendo agredida durante a abordagem.

Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Estado de São Paulo afirmou que o caso vem sendo investigado pela Seccional de São Bernardo, com assessoramento do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) do município, além de buscas feitas pela Polícia Militar. “Mais detalhes serão preservados para preservar a vítima”, diz o comunicado.