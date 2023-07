Mara Maravilha recebe alta de hospital em SP e faz mistério: ?Diagnóstico considero reservado?

11/07/2023 | 15:16



Mara Maravilha recebeu alta na manhã desta terça-feira, 11, após ficar internada por cerca de seis dias em um hospital de São Paulo. A cantora e apresentadora não revelou o diagnóstico mas garantiu que os fãs poderiam ficar despreocupados.

Na legenda de um vídeo publicado no Instagram, em que Mara aparece deixando o quarto da unidade médica cantando o hit Casa, de Lulu Santos, ela escreveu: "Estive internada para tratamento cujo diagnóstico considero reservado. Seguirei em acompanhamento ambulatorial e fiquem despreocupados, pois estou sendo assistida com os tratamentos estabelecidos pelos profissionais".

Mal-estar

No dia 5, Mara Maravilha contou por meio das redes sociais, que estava internada para descobrir o motivo do mal-estar que sentiu. A apresentadora de 55 anos compartilhou uma série de vídeos gravados no hospital e contou que deu entrada no local com fortes dores na cabeça, vômito e pressão alta.

"Sei que sou a maravilha de vocês. Não é para preocupar vocês. Às vezes, a gente passa pela prova, mas estou sempre muito bem-assistida", começou a artista, que desde que teve Covid-19, está sofrendo com dores.

De acordo com Mara, ela não voltou ao seu normal depois de contrair a doença. "Depois da Covid continuei tendo muita dor de cabeça, tomando medicação, ai as medicações pegaram o meu estômago e sobrecarregaram todos os órgãos do meu corpo. Eu fugindo de médico e de hospital. Não gosto de expor isso para vitimismo ou sensacionalismo, mas antes que inventem alguma coisa, quero dizer que sou protagonista da minha vida", disse a apresentadora na ocasião.