Três homens são detidos por suspeita de furto em Santo André

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



11/07/2023 | 13:59



Três indivíduos foram presos na manhã desta terça-feira (11) por suspeita de furtos na Avenida Alfredo Maluf, próximo ao Hospital Bartira, em Santo André. As prisões foram efetuadas pela Polícia Militar e os suspeitos encaminhados para ao 2° Distrito Policial da cidade.

De acordo com a PM, dois indivíduos estavam em um Corsa Sedan, estacionados próximos a um ponto de ônibus. O terceiro elemento estava perto do veículo e portava uma bolsa pequena. A atitude levantou a suspeita dos PMs, que decidiram fazer a abordagem.

Ao realizar a revista, os agentes localizaram no interior da bolsa um módulo de ignição, aparelho utilizado para a prática de furtos. De acordo com a PM, ao ser indagado, o indivíduo confessou que furtaria um automóvel estacionado próximo ao local. Ainda na averiguação, os PMs encontraram outros três módulos de ignição.

A ação faz parte da Operação Cinisca X, que teve início ontem (10/07). Durante toda semana, a Polícia Militar do Grande ABC vai intensificar as operações para combater os crimes de roubos e furtos de veículos, sobretudo em locais com maior registro de ocorrências.