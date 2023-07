Jooheon, membro do Monsta X, anuncia alistamento no exército sul coreano para julho; saiba o dia!

11/07/2023 | 13:11



Mais um idol para a longa lista de artistas sul coreanos que precisam pausar a carreira para se alistarem no exército! Lee Jooheon, membro do Monsta X, anunciou nesta terça-feira, dia 11, através de uma nota escrita à mão a data que precisará se despedir das monbebes por alguns meses.

Segundo informações do AllKpop, o artista compartilhou no fan cafe o anúncio que pegou os fãs desprevenidos. No texto, Jooheon explica que precisa cumprir seu dever como sul coreano, mas fará o possível para voltar o mais rápido para os palcos.

Para monbebe [nome do fandom]. Olá, minha querida monbebe. Eu sinto que esse ano foi realmente muito ocupado. Isso significa que eu passei mais tempo com as monbebes e eu tenho certeza de que fizemos muitas memórias, certo? Os sorrisos positivos e a felicidade das monbebes, as incontáveis luzeses que vocês criaram... Meu coração está cheio de amor que vocês enviaram durante o tempo que passamos juntos. Porque o tempo que eu passei com os membros [do Monsta X] e as monbebes é precioso e incrível para mim, eu quero passar esse tempo inteiramente com vocês e compartilhar essa notícia. Monbebe, eu irei me alistar no exército dia 24 de julho.

Apesar da triste notícia de que o cantor vai precisar ficar longe dos palcos por cerca de dois anos, Jooheon afirma que vai aproveitar esse tempo para poder descansar e criar novas músicas, assim, quando ele voltar, vai poder aproveitar ainda mais com as fãs:

Eu queria que nós tivéssemos mais tempo e eu ainda estou preocupado com o pouco tempo que temos, mas desde que eu capturei todos os momentos com as monbebes sendo felizes, eu acho que vou entregar essa notícia, mesmo que eu pudesse voltar no tempo. Depois de tudo, me alistar é algo que eu preciso fazer. Eu farei bem e voltarei bravamente! Não se preocupem, pois eu não irei para sempre. Me prometam que, todos os dias, vocês vão olhar para o céu e se lembrar de mim! Ok?

Vale lembrar que Shownu já foi dispensado do serviço militar e Minhyuk se alistou no início de abril de 2023.