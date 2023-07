Carolina Dieckmann faz desabafo após gravar última cena da professora Lumiar

11/07/2023 | 13:11



Carolina Dieckmann está fazendo um verdadeiro sucesso com sua personagem Lumiar na novela Vai na Fé, da Rede Globo. Vivendo a mãe da personagem, Claudia Ohana está com seu futuro comprometido para as próximas semanas da trama porque vai morrer vítima de um câncer.

Em entrevista ao Extra, Ohana fez questão de contar um pouquinho como que foi a cena da morte de Dora e que isso foi realmente um grande motivo de lamentações e choro durante as gravações. Ela ainda detalhou que Carol Dieckmann foi às lágrimas com o momento triste.

- Todo mundo no estúdio se emocionou. Teve gente que disse que não aguentava ver a cena. A Carol chorou muito. Ficou muito emocionada. Acredito que ela lembrou da mãe dela, que morreu durante a pandemia. Então teve todo um motivo para a emoção dela.

Para Claudia Ohana as cenas dos momentos finais e importantes do desdobramento de sua personagem foram as mais difíceis de se fazer do que a própria sequência da morte.

- Aos poucos fui entrando nesse estado de dor e despedida. Na gravação da cena dela sozinha olhando pela janela, com máscara de oxigênio, o estúdio todo chorou. Mostra a solidão dela e os seus último instantes. Fico arrepiada só de lembrar. Foi uma personagem cheia de altos e baixos. A Dora aceita a morte, quer finalizar bem, mas tem um momento de raiva e dor.

No Instagram

Já Carol Dieckmann ainda não falou sobre este momento da novela, mas já adiantou por meio das redes sociais o quanto foi difícil gravar a última aula da professora Lumiar. E claro, soltou um texto enorme nas redes sociais fazendo um desabafo.

Na publicação, dá para ver um pequeno monitor da câmera de filmagem onde os diretores e produtores conseguem assisti a atuação e também algumas câmeras do set de filmagens. Na legenda da publicação, Carol escreveu:

Ontem foi a gravação da última aula da professora Lumiar? Só Deus e meus companheiros de cena sabem o quanto eu sofri; o texto já era difícil por si, mas para além disso dizer com autoridade como quem sabe a ponto de ensinar torna tudo MUITO MAIS complicado. E imagina qual é a parte mais bonita e a que certamente vai "sobrar" aqui no meu peito? Tudo que eu aprendi. E tudo que eu vi: meus alunos me ajudando em cada tropeço, em todo recomeço. Os olhinhos de vocês (vocês sabem quem são) me acompanhando como quem abençoa e diz: vai, que a gente ta junto. Vocês me ensinaram muito. Então, como o texto já dizia, eu não me orgulho de mim eu me orgulho de vocês!!! Obrigada, para sempre. Aproveito para agradecer a equipe, sempre paciente quando eu trocava termos juridiquês e tinha que voltar, quando eu quase chorava por cometer os mesmos erros porque a cabeça ardia de tanta tensão, mas o coração agradecia ter uma gente tão amorosa para dividir isso.obrigada aos autores; não sei o que vou fazer com tanto cérebro agora? Amei odiar o que vocês escreveram!!!