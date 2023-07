Robert De Niro não teria superado a morte de neto

11/07/2023 | 13:10



O jovem Leandro, de 19 anos de idade, foi encontrado morto no último domingo, dia 2, sendo a morte descrita como repentina e inesperada. Embora Robert De Niro tenha ficado relativamente em silêncio sobre a situação em público, fonte próxima afirmou que ele está achando extremamente difícil processar os fatos.

Em uma declaração anterior, o ator havia dito:

- Estou profundamente angustiado com a morte de meu amado neto Leo. Agradecemos muito as condolências de todos. Pedimos que nos seja dada privacidade para lamentar nossa perda de Leo.

E enquanto assistia ao velório de seu neto, ele parecia deprimido mesmo com o apoio de amigos próximos e familiares. Agora, uma fonte próxima a Robert disse ao RadarOnline:

- Bob tinha um carinho real por Leo. Ele se retirou para um lugar muito escuro. Todos estão rezando para que ele encontre a força de que precisa para seguir em frente.

Leandro foi um dos quatro netos que o ator teve. Todos os seus netos normalmente ficam fora dos olhos do público, incluindo Leandro. No entanto, isso pode ter mudado antes de sua morte, com o adolescente tendo atuado em Cabaret Maxime e A Star is Born em 2018.

De acordo com a fonte do RadarOnline, Robert estava confiante de que o garoto estava indo longe. A fonte continuou:

- Ele já teve alguns papéis em filmes e Bob o encorajou sempre que pôde.

A causa da morte de Leandro ainda não foi confirmada pelas autoridades. No entanto, sua mãe diz que foi o resultado de pílulas com fentanil. Ela afirma que a pessoa que vendeu os comprimidos para Leandro sabia que eles estavam adulterados, mas mesmo assim os vendeu para ele. A polícia ainda está investigando. Segundo relatos, ele foi encontrado morto com uma substância branca em pó em um prato perto de seu corpo. Não havia sinais de trauma, de acordo com o DailyMail.