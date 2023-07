Jojo Todynho compartilha perrengue durante viagem de cruzeiro: - Me deu um desespero

11/07/2023 | 13:10



Jack, Rose, ajudem a Jojo! Na madrugada desta terça-feira, dia 11, Jojo Todynho fez seus seguidores rirem bastante. A influenciadora digital embarcou em um cruzeiro nos Estados Unidos e compartilhou nas redes sociais os momentos de desespero que passou quando o banheiro de sua cabine começou a alagar.

Em uma sequência de Stories, Jojo foi mostrando o perrengue nada chique que enfrentou.

- Gente, me deu um desespero agora! Não sei o que aconteceu: meu banheiro, o cano, sei lá, explodiu! Me deu um desespero. Eu gritando: Renataaa, é o Titanic! Eu estou passando mal. Acho que a válvula estourou, fez bum, começou explicando.

- Eu não fiz nada. O negócio estourou sozinho. Qual o nome da mulher do Jack? Rose, não, senhor. Eu sei que tenho que me consertar com Deus. Não era para eu estar aqui, continuo ela, tirando sarro da situação e fazendo referência ao filme Titanic.

- Para de rir, Renata, diz Jojo rindo.

- Gente, me deu um desespero! Vai inundar. Ainda bem que o quarto de vocês é do lado, porque eu não sei falar um puto, se referindo a não saber falar inglês.