MC Marcinho é intubado em hospital no Rio após parada cardíaca: ?Estado é grave mas estável?

11/07/2023 | 12:59



MC Marcinho estava internado há um mês para tratar problemas renais e cardíacos e, nesta segunda-feira, 10, precisou ser intubado devido a uma parada cardiorrespiratória. A informação foi compartilhada nas redes sociais do irmão do artista, Mauro Garcia, e confirmada pelo hospital.

O funkeiro, portador de cardiopatia e doença renal crônica, está sendo tratado no Hospital Copa DOr, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Chorando, Mauro declarou: "Eu queria pedir para as pessoas me ajudarem em orações pelo meu irmão. Ele piorou, teve que intubar".

"Minha família é tudo que eu tenho. A situação dele não é nada boa. Acabamos de saber que ele teve que ser intubado às pressas", lamentou. O Estadão entrou em contato com o hospital para uma atualização sobre o estado de saúde do cantor.

Segundo comunicado, ele está sedado e seu estado de saúde é grave: "O paciente Marcio André apresentou ontem uma parada cardiorrespiratória, com necessidade de suporte cardíaco por oxigenação por membrana extracorpórea. Nesse momento, encontra-se sedado, em ventilação mecânica e hemodiálise. Seu estado é grave, mas estável".

A ECMO, usada em Marcinho, é uma bomba que faz circular o sangue por um pulmão artificial fora do corpo, regressando depois à corrente sanguínea. O artista já utilizava marca-passo para regular seus batimentos cardíacos e, em março deste ano, precisou ser internado para trocar o aparelho em função de um defeito no funcionamento.