Obituário - 11 de julho de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



11/07/2023 | 12:45



SANTO ANDRÉ

Luiz Albano, 98. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 5. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria da Conceição Gaspar de Morais, 95. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Sebastião José Mendes, 95. Natural de Campanha (MG). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 5. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Jamil Kassem Abdul Rahman, 90. Natural do Líbano. Naturalizado brasileiro. Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carmelio Leme, 88. Natural de Lindóia (SP). Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 5. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Antônio Marques, 82. Natural de Itaí (SP). Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Zélia de Lima Fernandes, 76. Natural de Tabira (PE). Residia na Vila Cardoso Franco, em São Paulo, Capital. Pensionista. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gileno Cardoso Lima, 75. Natural de Divina Pastora (SE). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Genivaldo José dos Santos, 69. Natural de Cícero Dantas (BA). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Soledade Nunes da Conceição, 58. Natural de Muritiba (BA). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Carmelita Barros da Silva, 89. Natural de Lajedo (PE). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

João Rodrigues dos Santos, 89. Natural de Itajuípe (BA). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Maria Celeste Marques de Oliveira, 89. Natural de Solidão (PE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Rodolfo Vavretchek, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Nobuko Saito Shintati, 86. Natural de Rancharia (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Luiz Antônio Costa, 84. Natural de Portugal. Residia na Vila Euro, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério da Paulicéia.

Valdir Salafia, 82. Natural de Itaí (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Comerciante. Dia 5, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Geraldo de Jesus, 82. Natural da Cachoeira do Macaco (RJ). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Anésio Perin, 80. Natural de Analândia (SP). Residia no Recanto Cidade Nova, em São Paulo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Francisco Alves de Oliveira, 80. Natural de Antenor Navarro (PB). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

José Antônio de Oliveira, 79. Natural de Itapicuru (BA). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Ivone da Costa Sant’Anna, 78. Natural do Senhor do Bonfim (BA). Residia no Jardim Trieste, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Aparecida Arcanjo Baptista, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Mariana, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Margarida Silveira do Nascimento, 74. Natural de Angelim (PE). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério da Paulicéia.

Maria Aparecida Andrade Silva, 70. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Tupi, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério do Baeta.

Vera Lúcia Nora, 69. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 4. Memorial Phoenix.

Dijalma Rodrigues dos Santos, 65. Natural de Malacacheta (MG). Residia na Vila Areião, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Maria Eunice Meneses Lourenço, 62. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 5, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Linete Ferreira da Silva, 61. Natural de Santa Cruz (PB). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Agostinho Rita Barbosa, 60. Natural de Teixeiras (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério da Paulicéia.

Marconiete Rodrigues Novais, 60. Natural de Irecê (BA). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Alzira Basílio Valverde, 98. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 5. Cemitério das Lágrimas.

Antonio Malerba, 93. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 5. Crematório Vila Alpina.

Hamilton Rapanelli, 62. Natural de São Caetano. Residia no bairro Sacomã, em São Paulo, Capital. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro São Caetano.

DIADEMA

Prescila Casimiro de Sousa, 96. Natural de Sousa (PB). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 5, em Diadema. Cemitério São João Batista, em Sousa (PB).

Paulo Vidal Caldas, 84. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Taboão. Dia 5. Vale da Paz.

Manoel Antônio da Silva Casado, 70. Residia na Vila do Castelo, em São Paulo. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Vanderlei Carlos da Silva, 56. Natural de Caratinga (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Josenilson de Araújo Moreira Conceição, 48. Natural da Conceição da Barra (ES). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 5, em Diadema. Memorial Jardim Cascata 1, em Francisco Morato (SP).

Célio Mendes de Souza, 44. Natural de Ruy Barbosa (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 5. Vale da Paz.

MAUÁ

Maria Teresa Zambelli de Jesus, 77. Natural de Mauá. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 5, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

RIBEIRÃO PIRES

Antônia de Morais Mariano, 77. Natural de Santo André. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Daniele Rodrigues da Silva, 27. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.