Opep/petróleo: reservas globais subiram a 1.564,4 bi de barris em 2022, maior nível histórico

11/07/2023 | 11:03



As reservas globais de petróleo subiram ao seu maior nível histórico em 2022, a 1.564,44 bilhões de barris, informou a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), em seu Boletim Estatístico Anual de 2023. Divulgado nesta terça-feira, 11, o documento revela ainda que países-membros do cartel detinham no ano passado 79,49% destas reservas.

No mesmo período, a produção global de petróleo aumentou 5,0%, para uma média de 72,80 milhões de barris por dia (mb/d), marcando o segundo crescimento consecutivo desde 2020. De acordo com o boletim, a Opep detém 39,69% dos níveis globais de produção, maior nível desde 2018 (41,46%).

Entre países-membros da Opep, a produção cresceu 9,6% (2,53 mb/d), enquanto outros países ampliaram a produção em 2,1% (0,92 mb/d).