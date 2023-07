FMI apoia altas de juros do BoE e prevê avanço de 0,4% do PIB do Reino Unido este ano

11/07/2023 | 10:51



O Fundo Monetário Internacional (FMI) apoia os esforços do Banco da Inglaterra (BoE) para combater a inflação no Reino Unido, incluindo a alta de juros de 50 pontos-base do mês passado, e prevê que mais aumentos serão necessários se os preços não desacelerarem.

"Se pressões inflacionárias derem sinais de mais persistência, a taxa de juros do BoE poderá ter de ser elevada de novo e teria de permanecer em nível alto por mais tempo", diz o FMI, em comunicado divulgado nesta terça-feira, 11, após seu conselho executivo concluir consultas com o Reino Unido.

Em junho, o BoE elevou seu juro básico em 50 pontos-base, a 5%, surpreendendo parte dos analistas, que esperavam um ajuste mais moderado, de 25 pontos-base.

PIB

Ainda no comunicado, o FMI avalia que a perspectiva de crescimento do Reino Unido segue contida. O Fundo prevê que o avanço do Produto Interno Bruto (PIB) britânico irá desacelerar para 0,4% este ano, em função do aperto nas políticas monetária e fiscal para conter a inflação, antes de ganhar força de novo e atingir 1% em 2024.

Mais adiante, a expectativa do FMI é que o PIB britânico tenha avanço médio de 2% tanto em 2025 quanto em 2026.

Em 2022, o Reino Unido cresceu 4,1%, à medida que sua economia seguiu se recuperando dos efeitos da pandemia de covid-19.