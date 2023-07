ChatGPT pode recomendar treinos e dietas?

Da Redação

11/07/2023



O ChatGPT é um dos assuntos mais comentados dos últimos meses. A popularização ocorreu depois do que a Inteligência Artificial passou a ser disponibilizada em uma interface intuitiva e de fácil acesso.

A ferramenta logo se espalhou por todos os cantos do mundo. Assim, as pessoas começaram a implementar o ChatGPT no seu dia a dia – um exemplo disso é o uso do chat para ter novas ideias para trabalhos, palestras, etc., ou mesmo para criar músicas ou pedir conselhos.

Porém, mais recentemente, pessoas estão solicitando ao ChatGPT para elaborar um treino ou uma dieta. A intenção é dispensar uma consulta com um nutricionista ou educador físico. Especialistas, no entanto, enfatizam os perigos que isso pode trazer à saúde.

Afinal, o que é o ChatGPT?

Em primeiro lugar, é importante entender o que é e como funciona o ChatGPT. A sigla GPT significa Generative Pre-trained Transformer. Trata-se de uma máquina treinada para simular uma conversa real, por meio de inteligência artificial, criada pela empresa OpenAI.

Para funcionar, a ferramenta se utiliza de um algoritmo que aprende a interagir de várias formas com os usuários. Isso permite que ele tenha uma habilidade linguística impressionante. Ele consegue, por exemplo, fazer redações, conversar casualmente, elaborar fórmulas para planilhas, programar e…desenvolver um plano alimentar.

O robô contém um vasto banco de dados. Isso permite que ele busque rapidamente uma forma de responder, conforme a pergunta ou o pedido que qualquer usuário faça para ele. Ele é ágil, coerente e consideravelmente assertivo em suas respostas.

Riscos de usar o ChatGPT para dietas e treinos

Por ser uma inteligência artificial de amplo alcance, o ChatGPT enfrenta alguns desafios éticos delicados. Um deles, por exemplo, é aprender a lidar com a propagação de informações falsas, uma vez que, por ser treinado com dados que percorrem a internet, o chat pode refletir informações imprecisas, preconceitos ou mesmo mentiras.

Outro desafio esbarra na sua capacidade de ser específico: por ter uma ampla base de dados geral, o chat não consegue fornecer nenhum tipo de informação precisa. Ele costuma ser generalista, sem muito embasamento. Isso afeta diretamente na resolutividade de dietas e treinos que ele pode recomendar para uma pessoa.

Segundo a nutricionista Vanessa Costa, uma dieta boa sempre deve ser feita baseada em cada caso. Inclusive, deve-se pensar em quanto tempo um paciente consegue mantê-la

“É necessário entender que a conduta do profissional de nutrição vai além de um plano alimentar. A tecnologia não vai levar em consideração fatores de peso, idade, sexo, genética, saúde metabólica e intestinal, marcadores inflamatórios e condições de treino, sono, estresse, descanso, trabalho e exposição a poluentes”, explica Vanessa.

E isso é um problema grave para quem precisa de um acompanhamento nutricional e educação física, visto que a ferramenta entrega cardápios semelhantes para todas as pessoas, sem considerar as suas necessidades, seu histórico médico e até mesmo suas vontades.

Afinal, nem sempre uma pessoa procura treino e nutrição para emagrecer, e os motivos que levam um paciente a procurar pelos especialistas da área podem ser diversos.

Da mesma maneira, o ChatGPT também não consegue passar instruções de treino que sejam adequados para cada tipo de pessoa. Isso pode, inclusive, causar problemas de saúde.

“A pessoa pode fazer os movimentos de forma inadequada, o que gera condições como distensão muscular, tendinite, ruptura de ligamentos e tendões, entre outras”, alerta o educador físico Hernandes Moura.

Nesse sentido, é essencial que, se você procura por um planejamento alimentar e uma rotina de treinos, agende consultas com profissionais formados em uma faculdade de nutrição e educação física.