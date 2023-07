Reple novamente silencia sobre caos

Da Redação



Secretário de Saúde de São Bernardo, Geraldo Reple Sobrinho mais uma vez se recusou a conversar com a equipe do Diário sobre os diversos problemas registrados pelo jornal sobre sua Pasta. Abordado durante agenda do secretário executivo do Ministério das Cidades, Hildo Rocha, Reple simplesmente disse que não falaria com os jornalistas, deixando, assim, sem resposta a sociedade são-bernardense, que tem assistido atônita à série de crises no sistema de saúde municipal. A mais recente aconteceu na segunda-feira da semana passada, quando centenas de pessoas aguardavam na fila interminável na Policlínica Centro. Só depois de dois dias do fato é que a Prefeitura, em respostas aos questionamentos de munícipes nas redes sociais, deu justificativa ao caos: falha no sistema de agendamento. De silêncio em silêncio, a população de São Bernardo vai sofrendo na saúde.

Grosseiro

E por falar em Geraldo Reple, o secretário de Saúde de São Bernardo foi interrompido publicamente pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) quando fazia seu discurso na inauguração oficial do Hospital da Mulher, no último sábado. Em evento que contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o chefe do Executivo colocou o titular da Pasta em saia justa ao dizer que ele demorava demais em sua fala e pediu para acelerar, pois Tarcísio tinha outro compromisso. Orlando só não teve preocupação com o tempo quando sua mulher, a deputada estadual Carla Morando (PSDB), falou por cerca de 20 minutos.

Podemos de Mauá – 1

A nota dada nesta coluna sobre a reunião do vereador Márcio Araújo (PSD), de Mauá, com a deputada federal e presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, ganhou ares de turbulência. Isso porque há um embaraço à vista.

Podemos de Mauá – 2

O Podemos está muito próximo de caminhar com a tentativa de reeleição do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT). Ao mesmo tempo, Márcio Araújo se posiciona como crítico à gestão petista. Das duas uma: ou Márcio pode se aproximar do petismo ou faz balão de ensaio partidário.

Jantar e celebração

A prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD), organizou no fim de semana um jantar para celebrar seu primeiro ano à frente da Prefeitura. Ela foi eleita como vice-prefeita e herdou a cadeira com a cassação de Claudinho da Geladeira (PSDB).

Modernização – 1

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), promoveu verdadeira revolução na Prefeitura. A parte interna está sendo completamente reformada com os conceitos mais modernos – tanto que os funcionários têm falado que estão no Espaço Google.

Modernização – 2

Quase todas as divisórias foram colocadas abaixo. Em vez de paredes, vidros demarcam as poucas salas, porque o ambiente está completamente integrado. Além disso, Guto colocou várias obras de arte nas paredes. “Muitas obras estavam escondidas. Agora, até o espírito está melhor aqui na Prefeitura”, sinalizou o liberal.