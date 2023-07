Fala pró-regionalidade de Tarcísio é fundamental, argumenta Marcelo

Raphael Rocha



11/07/2023 | 08:33



Presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), enalteceu a declaração do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que defendeu ações regionais e integradas como modelos de gestão.



Em visita ao Diário, Marcelo lembrou da vanguarda da região com a instalação do Consórcio, em 1990. “A fala do governador Tarcísio é fundamental para que a gente possa, cada vez mais, fortalecer as políticas públicas regionais, em especial o Consórcio”, disse o petista. “Sempre discutimos as políticas públicas regionais, seja de mobilidade urbana, de saúde, resíduos sólidos. Muitos problemas são praticamente iguais em todos os municípios”, emendou.



Durante agenda em São Bernardo, quando confirmou o envio de R$ 150 milhões para evitar que o setor da saúde da cidade entrasse em colapso, Tarcísio sustentou que sem a regionalização de vários debates, os problemas persistirão. “Queremos que São Paulo seja vanguarda na regionalização da saúde, porque vai trazer mais eficiência”, declarou o governador.



Marcelo rememorou que o Consórcio Intermunicipal tem mantido seu caráter de conduzir grandes debates e temas. Neste ano, por exemplo, recebeu a visita dos ministros das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e do Trabalho, Luiz Marinho, além de secretários estaduais e dirigentes da Caixa e do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social).



Questionado se acredita que as falas do governador foram recados aos prefeitos que optaram por se desligar da entidade, Marcelo evitou entrar em dividida, citando que, à frente do Consórcio, tem liderado discussão para que os investimentos à região sejam feitos sem olhar a coloração partidária.



“Quando o governador esteve em Santo André, para entregar a revitalização da Avenida dos Estados, falei para ele que falta aquele quilômetro que leva até Mauá. Ele me disse que iria solucionar. Porque é dessa forma que se constrói as políticas públicas, pensando de forma regional, independentemente da legenda. Isso permite que possamos dialogar com o governo do Estado, com o governo federal e cresce a possibilidade de recursos”, pontuou.



HOSPITAL NARDINI

Marcelo também celebrou a declaração de Tarcísio de Freitas a respeito da retomada de aporte para auxiliar a gestão do Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini. O repasse de R$ 1,5 milhão mensal, que foi feito até o fim do ano passado, deve ser resgatado em breve, conforme o governador.



“Hoje aportamos R$ 10 milhões por mês para custeio do Nardini. Esse repasse vai nos auxiliar muito. Mas é importante ressaltar que não deixaremos de investir na saúde. temos feito grande programa de requalificação das UBSs (Unidades Básicas de Saúde), atuando em frentes de prevenção, para que possamos, de certa forma, reajustar os fluxos de urgência e emergência”, argumentou o petista.

Guto pede olhar aos pequenos municípios

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), cobrou do governo do Estado olhar regional na distribuição de recursos, em especial para a área da saúde. O liberal admitiu surpresa com a liberação de R$ 150 milhões, por parte do governo estadual, para a rede de São Bernardo e disse esperar que outros municípios do Grande ABC também recebam o mesmo tratamento.



“Ficamos surpresos (com o envio de R$ 150 milhões) porque a estrutura de São Bernardo é gigantesca. Eles acabaram de entregar o Hospital da Mulher, há outros equipamentos. Agora, o que esperamos é que o governo possa distribuir melhor (a verba) com foco na região. Aqui em Ribeirão, por exemplo, atendemos muitos moradores de Rio Grande da Serra, de Suzano, de parte de Mauá”, listou Guto.



O chefe do Executivo disse que cidades como Rio Grande da Serra, por exemplo, que tem boa parte de suas fontes de receita por repasses estadual e federal, dependem de visão regional de investimentos. “Quanto mais o governo do Estado olhar para os municípios, sobretudo os pequenos, e distribuir melhor esses recursos, melhora a região como um todo. Por isso o debate regional é tão importante”, disse. “Quanto mais o governo concentrar investimentos em grandes municípios fica pior nos pequenos municípios.”



Guto lembrou que esse diálogo de auxílio na área da saúde ficará ainda mais latente para Ribeirão Pires com a entrega do Hospital Santa Luzia. A estimativa é entregar o equipamento no ano que vem, com 98 leitos, sendo 12 de UTI. “O Estado tem sido parceiro na construção, mas a manutenção e custeio também é algo sensível. Até porque será um hospital que atenderá Rio Grande, Suzano, Mauá. Não tem como não fazer um debate regionalizado disso.”



Uma das discussões, na visão de Guto, é avançar com a Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde) Regional, um órgão que filtraria regionalmente as vagas em hospitais. “Uma Cross Regional será muito importante para o futuro Hospital Santa Luzia. Afinal, são 98 vagas que, com certeza, vão aliviar a pressão no nosso sistema regional. Hoje temos o Hospital Nardini (em Mauá) com processos intensos, é uma luta a abertura de vagas nos hospitais Serraria (Diadema) e Mário Covas (Santo André, ambos estaduais).”