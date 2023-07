Guta Stresser perde apartamento em leilão após saída da Globo

10/07/2023 | 19:57



A atriz e diretora Guta Stresser, de 50 anos, que ficou bastante conhecida por interpretar a personagem Bebel no seriado A Grande Família, da TV Globo, revelou que tem passado dificuldades financeiras nos últimos meses e está sob risco de perder seu apartamento no bairro de Itanhangá, na zona oeste do Rio de Janeiro, para uma instituição financeira.

Em entrevista ao jornal O Globo, a artista, que se separou recentemente do músico André Paixão, após 15 anos, disse que está tendo dificuldades financeiras por conta do financiamento do seu imóvel.

"Compraram a minha casa no leilão. Desde que fiquei sem contrato com a Globo, não consegui mudar o meu financiamento. Estou tentando invalidar o leilão. Corro risco de sair daqui sem nada do que paguei. O banco não quer saber se tenho esclerose múltipla e se estou sem emprego", desabafou.

Guta se prepara para voltar aos palcos com a peça Os Analfabetos, de Adriano Petermann, em Curitiba. Ela disse ainda que a situação financeira também foi agravada pelas várias tentativas que fez para engravidar.

"Estou tentando (fazer os tratamentos). Mas isso seria o melhor dos mundos. Quem tem grana está bem de vida, empregado consegue. As pessoas falam em abundância. Que bom que veio para elas. Porque, para mim, a abundância veio e passou que nem um sopro. Já me vi quase na mesma merda, antes de entrar em A Grande Família. Só que eu não tinha 50 anos nem esclerose", ressaltou.

O ator Marcos Oliveira, o Beiçola no seriado da Globo, voltou a falar recentemente que também está passando por dificuldades financeiras. Ele mora atualmente em Botafogo, na zona Sul do Rio de Janeiro.

"Estou sem dinheiro, sem trabalho. Estão me processando: o Banco BV e o Itaú. Ajudei um amigo meu, ele não pagou e agora estou tentando resolver. Estou sem trabalho e preciso sobreviver. Consegui uma ajuda, mas fiquei devendo cinco meses de aluguel. Preciso de R$ 4 mil para começar a pagar o que devo em 18 vezes. Ainda tenho que pagar o aluguel, que é de R$ 3 mil", contou o artista de 67 anos à revista Quem.

Esclerose múltipla

Desde 2022, Guta tem discutido ativamente sobre a esclerose múltipla, doença autoimune e degenerativa que foi diagnosticada. Ela tem se tratado pelo SUS.

"Tudo teve início em 2020, quando estava participando da Dança dos Famosos, no programa do Faustão. Parecia tudo normal até que, durante os ensaios, eu passava a coreografia e, quando terminava, não lembrava de mais nada, nada mesmo. Não entendia o motivo", contou a atriz à revista Veja.

"Comecei a esquecer palavras bem básicas, como copo e cadeira. Se ficava duras horas parada assistindo a um filme na TV, logo sentia dores musculares. Tinha formigamentos frequentes nos pés e nas mãos, enxaquecas fortíssimas e variações de humor", disse.

Guta revelou como foi receber o diagnóstico: "Perdi o chão na mesma hora. Nem sabia direito o que era aquilo, só que afetava o cérebro, e só isso me soou aterrorizante... Os especialistas não sabem por que esse processo é desencadeado. O que está comprovado é que atinge os movimentos e a fala. Tive muito medo".

A esclerose múltipla é uma doença inflamatória crônica em que o sistema imunológico agride os neurônios, afetando a estrutura e o funcionamento das células que são essenciais para o bom funcionamento do corpo humano.