Fábio Sanches é absolvido pelo STJD, mas tem que suspensão por nova expulsão pela Ponte Preta

10/07/2023 | 19:40



O zagueiro Fábio Sanches, da Ponte Preta, foi absolvido, nesta segunda-feira, por sua expulsão contra o Sport Recife, ocorrido na 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas ele não estará à disposição para o jogo contra o Tombense, no próximo sábado, em Campinas porque foi expulso diante do Avaí, no último sábado, pela 16ª rodada.

Fábio Sanches foi desclassificado do artigo 254-A para o 254 por intermédio de audiência visual realizada nesta segunda-feira pela 1ª Comissão Disciplinar do STJD - Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Os advogados do clube apresentaram uma prova de vídeo e conseguiram a aplicação da pena mínima, que é de uma partida, já cumprida diante do Atlético-GO, pela 13ª rodada, quando a Ponte Preta perdeu por 1 a 0, em Goiânia (GO). Agora ele só poderá jogar diante do Juventude, pela 18ª rodada, dia 18, em Campinas.

Apesar da baixa certa, o clima é de confiança pelos lados do Majestoso, graças as três vitórias consecutivas. A Ponte venceu Ituano, Novorizontino e Avaí, todos pelo mesmo placar, de 1 a 0. Atualmente, o time campineiro aparece na 13ª colocação com 21 pontos e abriu nove da zona de rebaixamento.