Assassinato por espancamento: jovem confessou crime após ser encontrado com lesões no punho

Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam em flagrante, na madrugada desta segunda-feira, 10, o responsável por um espancamento que levou à morte de um homem de 39 anos na madrugada de domingo, 9, em Perdizes, na zona oeste da capital paulista.

"O indiciado estava com o punho lesionado devido às agressões. Ele foi localizado em Francisco Morato (cidade da região metropolitana de São Paulo) e confessou o crime", afirmou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP). O homem tem 22 anos e disse ser estudante.

A vítima foi identificada como Zenildo Pereira da Silva, de 39 anos. O espancamento aconteceu na Rua Piracuama, quase na esquina com a Rua Apiacás. O motivo teria sido um desentendimento durante um jogo de cartas em um posto de gasolina, localizado próximo dali, na Avenida Professor Alfonso Bovero.

"Ele (Zenildo) estava na companhia de outras duas amigas e, pela versão delas, eles jogavam cartas ali nesse posto com outras pessoas", disse ao Estadão a delegada Ivalda Aleixo, chefe do DHPP. Segundo ela, Zenildo se desentendeu com outros dois homens que estavam por lá e houve uma discussão.

A investigação ainda está em andamento, mas a hipótese principal da polícia é que o espancamento foi motivado por esse desentendimento. Segundo Ivalda, as apurações até aqui apontam que não havia desavença prévia entre os envolvidos. "Foi por conta de jogo de cartas, uma coisa totalmente fútil", afirmou a delegada.

Como aconteceu o crime, segundo apurado pela polícia

Segundo relataram as testemunhas, Zenildo estava saindo do posto junto a duas amigas quando passou a ser seguido pelos dois homens com quem havia se desentendido. Conforme o boletim de ocorrência, um deles partiu para cima de Zenildo quando ele já estava na Rua Piracuama e desferiu socos e pontapés na vítima - o outro homem não teria participado das agressões.

Acuado pelos golpes em sequência, Zenildo caiu no chão. "Segundo testemunhas, o autor continuou a agredi-lo na altura da cabeça e do pescoço, dando socos e mais socos. Tanto que a mão dele (o responsável pelas agressões), vimos isso depois que ele foi detido, está machucada", disse Ivalda. Zenildo Pereira da Silva morreu no local na madrugada de domingo.

O caso foi registrado no 91º Distrito Policial (Ceagesp), que acionou o DHPP para ajudar nas investigações. Após ouvir testemunhas, policiais do setor especializado localizaram o endereço do autor das agressões, em Francisco Morato, e fizeram campana na frente da casa dele até localizá-lo.

O responsável pelo espancamento foi abordado na madrugada desta segunda-feira. "Ele não esboçou nenhuma reação na voz de prisão que foi dada, disse que realmente agrediu (o Zenildo), mas que não era para morrer", disse Ivalda. O homem foi levado ao DHPP, na região central da capital, onde a prisão foi formalizada, e permanece à disposição da Justiça para a conclusão do caso.

O DHPP ainda aguarda conclusão de exame necroscópico para definir se a morte se deu por conta da queda ou em decorrência direta das agressões na cabeça. Segundo análise preliminar da polícia, não houve emprego de arma de fogo ou de outros objetos, como facas ou pedaçoes de madeira. As investigações prosseguem.