Xuxa Meneghel celebra oportunidade de esclarecer namoro com Ayrton Senna em documentário

10/07/2023 | 19:10



No último domingo, dia 9, Xuxa Meneghel concedeu uma entrevista para o podcast Isso é Fantástico para falar um pouco mais sobre os temas que serão retratados. O documentário, que estreia no Globoplay na próxima quinta-feira, dia 13, é dirigido por Pedro Bial e conta a trajetória da apresentadora, marcada por sucessos e amores, mas também por perdas, traumas e decepções.

A Rainha dos Baixinhos foi questionada por Renata Capucci sobre seus relacionamentos amorosos, incluindo com o piloto Ayrton Senna e com o Rei do Futebol, Pelé. A apresentadora também comemorou a oportunidade de tratar sobre o assunto e solucionar possíveis dúvidas de alguns fãs.

- Quando as pessoas falam: você namorou o Pelé? Não, eu amei o Pelé. Por seis anos, eu amei. Você namorou o Ayrton? Não, eu amei o Ayrton pelo tempo que eu tive com ele, contou Xuxa. Achei tão bacana isso, porque eu acho que também vai esclarecer algumas coisas na cabeça das pessoas, sabe? O carinho que eu ainda tenho pela família e a família por mim, sabe? E que eu acredito que isso não vai acabar nunca, finalizou.