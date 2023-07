PM realiza mega operação contra roubo e furto de veículos em Santo André

A PM (Polícia Militar) do Grande ABC deu início nesta segunda-feira (10) a Operação Cinisca X, que busca combater crimes de roubo e furto de veículos em Santo André. A ação policial ocorre durante toda semana, até sexta-feira (14), em locais com maior registro de ocorrências deste tipo de delito, com ações de bloqueio, saturação e visibilidade.

Ao todo, a operação conta com 165 viaturas mais o helicóptero Águia, que irá sobrevoar os bairros do município que foram mapeados pela PM. Além dos policiais militares da cidade e da região, a ação recebe o apoio das equipes do BAEP (Batalhão de

Ações Especiais de Polícia), dos Batalhões de Policiamento Choque, Rota (Rondas Ostensivas Tobias Aguiar), assim como a Força Tática, ROCAM (policiamento com o apoio das motocicletas), trânsito, Base Comunitária, e da GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André.

O coronel Luiz Fernando Alves, responsável pelo comando do CPA-M6 (Comando de Policiamento de Área - Metropolitana 6), destacou a importância da mega operação para mitigar os delitos contra o patrimônio, e falou sobre a necessidade de combater toda rede de compra e venda de peças automotivas.

“O furto de veículos não pode ser combatido apenas em loco, tem toda uma cadeia criminosa que precisamos combater. Na semana passada, fechamos três desmanches de veículos em Santo André, na divisa com a zona leste, onde os criminosos foram presos e alguns carros foram recuperados. Não existe crime se não tem quem comercializa e quem compra”, pontuou o coronel, que citou ainda a diminuição dos indicadores criminais na cidade no mês de maio.

Segundo dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública), Santo André registrou diminuição de 38% nas ocorrências de roubo de veículos no mês passado. No total, os registros caíram de 157 para 97, em comparação com o mesmo período de 2022. Já furto de veículos reduziu de 460 para 399, queda de 13% em um ano.

Ao lado do coronel, o prefeito em exercício, Luiz Zacarias (PL), acompanhou o início da operação e falou sobre a parceria do município com a PM. “Há seis anos temos essa integração com a polícia. Além do policiamento integrado, também colocamos o COI (Centro de Operação Integradas) à disposição. Realizamos periodicamente reuniões, estabelecendo metas de trabalho, e essa parceria tem tudo para dar resultados”, disse Zacarias.

O prefeito ressaltou ainda outras ações realizadas na cidade para tentar combater os delitos. “A pouco mais de um mês assinamos o convênio da Operação Delegada com o estado, onde garantimos a presença de cerca de 300 homens a mais atuando em nossa cidade”, disse.