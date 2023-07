Prefeitura de Mauá, Sebrae e empresários se unem para impulsionar o setor de cosméticos

Da Redação



10/07/2023 | 18:25



A Prefeitura de Mauá, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), promoveu um encontro com 12 empresários do ramo de cosméticos na cidade ao longo desta segunda-feira (10/07), nas instalações da Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Mauá. O prefeito Marcelo Oliveira esteve presente e expressou seu interesse em oficializar o polo de cosméticos na cidade, que abriga diversas empresas relacionadas a essa indústria em toda a sua cadeia produtiva, desde a matéria-prima até a distribuição e venda. "Podemos oferecer condições para superar diversos desafios e acelerar o desenvolvimento desse setor, que tem um grande potencial para gerar empregos e renda", afirmou o prefeito.

Para o gestor do Sebrae em Mauá, José Roberto Rodrigues Silva, responsável pelas Políticas Públicas, a presença dos empresários no evento demonstra o interesse mútuo em fortalecer o Arranjo Produtivo Local (APL) no setor de cosméticos. "Depende do envolvimento de cada um, mas para criar um polo forte, com uma governança sólida, pode levar até um ano para formar esse grupo forte. Todos devem ter a mesma visão de futuro para o polo de cosméticos e determinar como avançar", explicou Rodrigues. O Sebrae apoia a gestão das empresas para auxiliá-las na solução dos problemas identificados pelos empresários.

Hiroyuki Ivan Yokota, sócio-proprietário da empresa Evalar ABC Química, esteve presente e participou das dinâmicas do encontro. Para ele, o processo de formação do polo está no início e ele busca adquirir mais conhecimento na área de cosméticos. "Quero ver se consigo participar e expandir meu portfólio, pois já temos misturadores e atualmente produzimos apenas sabonetes, álcool em gel e creme amolecedor de cutículas", explicou. Débora Pezzotti, representante da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mauá (CDL), destacou a importância desses eventos e sua divulgação, pois há muitos empresários na cidade que precisam conhecer essas oportunidades. "Estamos contribuindo ao apresentar os desafios enfrentados por cada empresário e sugerindo soluções. Obviamente, há muitas questões que estão além do alcance dos órgãos presentes aqui, assim como outras que não temos acesso, mas ao nos colocarmos no lugar do outro, as contribuições serão muito favoráveis, especialmente porque serão encaminhadas ao secretário de Desenvolvimento Econômico."

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Edilson de Paula, ressaltou que o setor de cosméticos é uma cadeia produtiva que gera muitos empregos e que a cidade possui diversos setores com potencial de crescimento. Ele mencionou o exemplo da segurança pública, onde seria possível estabelecer outro Arranjo Produtivo Local voltado para atender o mercado militar, por exemplo. "O governo federal tem o objetivo de incentivar a produção interna e, em Mauá, temos empresas que fabricam coletes à prova de balas, capacetes e blindagem de carros", afirmou.

Entre as preocupações dos empresários estão questões como burocracia excessiva em vários órgãos públicos, problemas relacionados a alvarás, logística reversa, integração entre indústrias e comércio para aumentar a competitividade da cidade, comunicação, capacitação profissional, acesso a crédito facilitado, infraestrutura estratégica de distribuição, atualização de cadastros, tecnologia e pesquisa, entre outros.