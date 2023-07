Rainn Wilson confessa ter ficado infeliz durante as filmagens de ?The Office?; saiba o motivo

10/07/2023 | 18:14



Rainn Wilson, intérprete de Dwight Schrute nas nove temporadas do seriado The Office, confessou que estava infeliz enquanto trabalhava na produção criada por Greg Daniels, Ricky Gervais e Stephen Merchant.

Em entrevista ao podcast Club Random, apresentado por Bill Maher, o ator explicou como ficou preocupado com as perspectivas de carreira enquanto atuava no seriado, mesmo com o sucesso da produção.

"Quando eu estava em The Office, passei diversos anos realmente infeliz porque não era o suficiente. Estava ganhando centenas de milhares de dólares. Eu queria milhões e era uma estrela de TV, mas queria ser uma estrela de cinema. Nunca foi o suficiente", declarou Rainn.

"É para isso que estou olhando agora e percebendo: estou em um programa de sucesso, indicado ao Emmy todos os anos, ganhando muito dinheiro trabalhando com, tipo, Steve Carell, Jenna Fisher e John Krasinski e esses roteiristas incríveis e diretores maravilhosos como Paul Feig," continuou.

"Estou em um dos grandes programas de TV. As pessoas adoram. Eu não gostava. Eu ensava: Por que não sou uma estrela de cinema? Por que não sou o próximo Jack Black ou o próximo Will Ferrell? Como é que eu não posso ter uma carreira no cinema? Por que não tenho esse acordo de desenvolvimento?", emendou o ator.

Rainn Wilson disse no The Drew Barrymore Show, no início deste ano, que gostaria que a produção pudesse ter sido transmitida durante a pandemia da Covid-19, pois ele tem ótimas ideias de como o seriado poderia ter espelhado eventos do mundo real.