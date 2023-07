João Augusto Liberato visita estúdios da Rede Globo e registra encontro com Serginho Groisman

10/07/2023 | 18:10



Parece que João Augusto Liberato está com planos de seguir os passos do seu pai! Nos últimos dias, o herdeiro do apresentador conheceu os estúdios da Rede Globo e acompanhou as gravações do programa Altas Horas.

Animado com o momento e com a oportunidade, João Augusto publicou dois registros ao lado de Serginho Groisman e rasgou elogios ao profissional:

Também queria deixar registrado minha visita à Globo. Foi um prazer presenciar os bastidores, assistir o programa Altas Horas na plateia, e acima de tudo, conhecer o Serginho Groisman, que é um comunicador incrível!

João também aproveitou para relembrar com carinho do seu pai:

Eu tenho um grande interesse não apenas na magia da televisão e comunicação, mas também na complexa produção e nos estúdios. Pretendo aos poucos me envolver mais com tudo isso porque é onde me sinto feliz e honrando o legado do meu pai.

Serginho Groisman também registrou o encontro com João e desejou boa sorte em seus planos profissionais:

Durante essa semana João Augusto Liberato quis visitar o estúdio e acompanhar uma gravação do Altas Horas. O programa vai ao ar em duas semanas. Disse estar interessado em talvez fazer o que o pai fazia. Boa sorte.