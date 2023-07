Santos anuncia retorno do lateral-esquerdo Dodô, ex-Atlético-MG

10/07/2023 | 16:32



O Santos anunciou nesta segunda-feira a contratação do lateral-esquerdo Dodô, que estava no Atlético-MG. Primeira contratação do clube na atual janela de transferências, o jogador assinou contrato válido até 31 de dezembro de 2025 e chega ao CT Rei Pelé para sua segunda passagem. A primeira foi em 2018, quando teve bons momentos e ficou um ano no time do litoral paulista, emprestado pela Sampdoria, antes de ir para o Cruzeiro.

Dodô chegou ao Atlético-MG em 2021, após ficar sem clube ao fim de sua passagem pelo rival de Minas, e tinha contrato até o final de 2023. No último sábado, quando o time atleticano perdeu por 1 a 0 para o Corinthians, no Mineirão, ele não foi incluído na lista de relacionados para acertar os últimos detalhes do contrato com o Santos.

O lateral não vinha sendo utilizado no clube de Belo Horizonte, não à toa a última vez que esteve em campo foi dia 31 de maio, durante a derrota por 2 a 0 para o Corinthians na Copa do Brasil. Depois disso, até foi relacionado para as sete partidas seguintes, mas não entrou em campo.

Na hierarquia da posição no elenco atleticano, estava atrás de Guilherme Arana e Rubens. Desde o início da temporada, fez 15 jogos, apenas 12 como titular. Com a falta de espaço, começou a trabalhar no objetivo de deixar o Atlético e passou a procurar um novo clube para se transferir. Chegou a ser oferecido ao Corinthians, time pelo qual foi revelado.

No Santos, Dodô chega com a expectativa de ser o titular da posição, pois o único lateral-esquerdo de origem no elenco é Kevyson, e Gabriel Inocêncio, embora também faça a função, está mais habituado ao lado direito do campo. Titular no começo deste ano, Felipe Jonatan passou por uma cirurgia para reconstruir ligamentos do joelho esquerdo e não deve jogar mais nesta temporada. Lucas Pires, por sua vez, foi afastado após ser flagrado por torcedores em uma festa horas antes do treino.