Iturbe revela que já esteve no Grêmio na infância e descarta ser substituto de Suárez

Com as notícias cada vez mais preocupantes sob o estado físico de Suárez, novamente mancando e com muitas dores após um jogo, o Grêmio já trabalha na missão de buscar um substituto enquanto o uruguaio promete ir para Barcelona buscar auxílio médico. Nesta segunda-feira, Iturbe foi apresentado, mas foi logo descartando ser o novo camisa 9 da equipe.

Suárez disputou a partida contra o Botafogo, em duelo de líder e então segundo colocado no sacrifício. Atuou bem, desperdiçou boas chances, e assustou ao chegar no vestiário quase sem conseguir caminhar após a derrota por 2 a 0. Renato Gaúcho revelou que as chances de perder o jogador por um tempo são cada vez maiores, mas ainda não sabe quem utilizará. Diego Souza, a principal opção, nbão teve o contrato renovado.

Iturbe, recém-contratado, mas que já esteve em Porto Alegre com somente 15 anos, admite que pode ajudar como meia ou nas pontas. Mas aproveitou sua apresentação para dizer que não se sente bem como homem de referência na área. "Creio que estou me preparando bem, ainda não tive oportunidade de falar com o Renato (Gaúcho), mas vou ver onde posso contribuir. Como camisa 9 acho mais complicado, não tenho características para isso", afirmou o argentino naturalizado paraguaio.

Com o físico em dia, Iturbe espera estrear já no próximo jogo da equipe no Brasileirão, dia 22, diante do Atlético-MG - o jogo com o Corinthians no fim de semana foi adiado e ele não pode encarar o Bahia pela Copa do Brasil.

"Tenho 30 anos, mas me sinto como se tivesse com 20 e a preparação é sempre importante para todos os atletas. No ano passado disputei muitos jogos e não tive problemas (de lesão)", disse, respondendo que crê em enfrentar o time mineiro.

O novo camisa 21 aproveitou para já cativar a nova torcida ao revelar o motivo de sua escolha pelo Grêmio: "Por tudo que significa jogar aqui. Escolhi porque é o maior do Sul. Quando tinha 14 anos, estive aqui no Grêmio. Por situações familiares, não fiquei, mas faz 15 anos que conheço a torcida do Grêmio."