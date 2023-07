Felipe Prior posta nota oficial após ser condenado a seis anos de prisão por estupro

10/07/2023 | 16:11



Felipe Prior foi condenado em primeira instância por seis anos de prisão por estupro e pode recorrer em liberdade. De acordo com o jornal Metrópoles, o documento da juíza afirma que não há dúvida de que houve crime e usou o prontuário médico da vítima que mostra laceração na região genital.

Nesta segunda-feira, dia 10, o ex-BBB postou uma nota oficial em suas redes sociais negando a acusação. Além disso, o influenciador limitou os comentários de todas as suas publicações no Instagram, incluindo a de seu posicionamento, impedindo internautas de responderem o comunicado.

Através do presente comunicado, com pesar, mas profundo respeito, a Defesa de Felipe Antoniazzi Prior recebeu informações pelos meios de comunicação, da sentença de procedência da ação penal. A qual inclusive sequer foi publicada e se encontra em segredo de justiça. A sentença será objeto de Apelação, face a irresignação de Felipe Antoniazzi Prior e de sua Defesa, que nele acredita integralmente, depositando-se crédito irrestrito em sua inocência e de que, em sede recursal, lograr-se-á sua reforma, em prestígio à Justiça, reconhecendo-se sua legítima e verdadeira inocência, que restou patentemente demonstrada durante a instrução processual. Reafirmando-se a plena inocência de Felipe Antoniazzi Prior, repisa-se ser esse seu status cívico e processual, à luz da presunção de inocência, impondo-se a ele, como aos demais cidadãos em um Estado Democrático de Direito, como o pátrio, respeito, em primazia ao inciso LVII, do artigo 5°, da Constituição Federal brasileira que preconiza que Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, para que não se incorra em injustiças, como muitas já assistidas, infelizmente, em nosso país, declara a nota.