De palhaço a imperador! Joaquin Phoenix para tudo em trailer de Napoleão

10/07/2023 | 16:11



Joaquin Phoenix deixou os fãs do Coringa de queixo caído com sua atuação no filme de mesmo nome. Mas, o ator não pretende ter apenas um personagem de sucesso, já que ele vai interpretar Napoleão Bonaparte no filme Napoleon. O longa, que ainda não tem data de estreia, vai contar a história do imperador no poder através da visão de sua esposa, Josephine.

Além do intérprete do vilão da DC, o elenco conta com a presença de Vanessa Kirby, conhecida por seu papel em The Crown como a Princesa Margaret. Ela vai interpretar a amada de Napoleão, mostrando como a relação deles foi muito complicada.

E para aumentar ainda mais a curiosidade dos internautas que estão ansiosos para o filme, o trailer oficial da produção foi compartilhado nesta segunda-feira, dia 10. Nele, podemos garantir que o longa vai contar com muita ação e momentos de tensão.

Ele veio do nada. Ele conquistou tudo, diz o pôster de Napoleon.