Giovanna Ewbank faz postagem mostrando detalhes do aniversário de Zyan

10/07/2023 | 16:10



No último domingo, dia 9, foi dia de festa na família Ewbank-Gagliasso. O casal preparou o aniversário de três anos de idade do filho caçula, Zyan, e o tema escolhido foi super-heróis. Nesta segunda-feira, dia 10, a mamãe do pequeno postou em suas redes sociais um registro do dia. Vestido de Homem-Aranha e depois de Hulk, Zyan aproveitou seu dia junto com todos os heróis possíveis!

Que lindo poder ver a felicidade do nosso filhinho Zyan ao realizar sua festa com os super heróis que ele tanto ama! Ele estava tão ansioso por esse momento! Quando viu todos os heróis juntos parecia um sonho, e ele se jogou como se não houvesse amanhã! Esse vídeo mostra um pouquinho do nosso dia de ontem que estará guardado nos nossos corações! Meu bebê, que todos os seus sonhos e desejos sejam realizados, e que você continue tendo esse entusiasmo e amor pela vida! Nós te amamos muito! Você era o pedacinho que nos faltava e a gente nem sabia! Nós te amamos demais! Gio, Bruno, Títi e Bless, legendou Gioh.

Vale lembrar que Gioh e Bruno também são pais de Titi, que foi adotada em julho de 2016, e de Bless, que foi adotado pelo casal em 2019, quando eles foram visitar o Malawi, na África.