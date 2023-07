Show de Noel Gallagher em Nova York precisa ser evacuado após ameaça de bomba

10/07/2023 | 15:56



O show do grupo liderado pelo cantor Noel Gallagher, o Noel Gallaghers High Flying Birds, no estado de Nova York teve de ser evacuado após uma ameaça de bomba. A banda se apresentaria na cidade de Saratoga Springs no último sábado, 8, mas o público teve de deixar a casa de shows por volta das 21h40.

O caso foi confirmado pela polícia local através de uma publicação no Facebook. Conforme o órgão, o show foi evacuado "por precaução" e "sem maiores incidentes". Policiais fizeram uma varredura do local com a ajuda de cães farejadores, mas nada foi encontrado.

Segundo a polícia, o caso está sob investigação e sendo tratado como "ameaça terrorista", um crime de classe D. Até o momento, a instituição não publicou nenhuma atualização sobre o caso.

A banda de Noel Gallagher e o ex-Oasis ainda não comentaram sobre o incidente nas redes sociais. O grupo também se apresenta no mesmo dia das apresentações do Noel Gallaghers High Flying Birds, o Garbage, fez uma publicação no Twitter no domingo, 9.

Na postagem, os integrantes pediram desculpas por não terem mais informações sobre o caso. "Não temos ideia do que aconteceu esta noite. Fomos evacuados e estávamos preocupados com todos", escreveu a banda.

O Garbage e o Noel Gallaghers High Flying Birds irão se apresentar nesta segunda, 10, no Central Park Summerstage, em Nova York.