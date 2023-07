Quais são os métodos de pagamento mais utilizados no Brasil?

Da Redação

Veja quais são os meios de pagamento mais queridos pelos apostadores esportivos brasileiros e entenda as suas vantagens

As casas de apostas já estão mais do que consolidadas no mercado brasileiro, e milhões de apostadores estão espalhados entre todas as plataformas que operam neste mercado. Aqueles apostadores com maior experiência neste mercado sabem bem como os métodos de pagamento podem ser um grande obstáculo na busca de uma experiência satisfatória em casas de apostas.

Isso acontece, pois, a grande maioria destas plataformas operando em nosso mercado anos atrás eram plataformas estrangeiras que viram no Brasil uma chance de crescer, mas, muitas delas não se adaptaram corretamente a tempo para oferecer uma experiência acessível, entregando métodos de pagamento burocráticos, em moeda estrangeira e com taxas e tarifas incômodas.

Levou algum tempo, mas agora temos plataformas preparadas para oferecer os melhores métodos de pagamento para brasileiros, como este que você pode ver mais aqui. E, para que todos os apostadores estejam cientes de como facilitar a sua vida em depósitos e saques nestas plataformas, separamos aqui os métodos de pagamento mais populares em apostas esportivas.

Métodos de pagamento mais utilizados no Brasil

Em toda a jornada de apostadores, um dos fatores mais importantes a serem avaliados em uma casa de apostas são os métodos de pagamento que esta oferece. Afinal, nenhum usuário nestas plataformas quer ter problemas ao fazer seus depósitos e saques, além do fato de ter de lidar com tarifas e taxas indesejadas ou até mesmo com o câmbio de moedas estrangeiras para a nossa.

Por isso, é importante escolher casas de apostas que ofereçam os métodos de pagamento populares que listamos abaixo, acompanhe abaixo:

1. PIX

O PIX é o grande campeão de popularidade entre todos os métodos de pagamento presentes no Brasil, mesmo tendo pouco tempo de funcionamento, rapidamente caiu nas graças de todos os brasileiros. Afinal, este é um método de pagamento que oferece uma funcionalidade simples, taxas gratuitas para a grande maioria de suas transações e um tempo de espera mínimo, já que efetiva as transações em segundos.

Não é diferente em casas de apostas, todas as que oferecem o PIX entre os seus métodos de pagamento possuem maior popularidade entre os apostadores e as vantagens são claras.

2. Cartão de crédito

O cartão de crédito ainda é considerado o método de pagamento mais utilizado em todo o mundo, já que apresenta um acesso simples, fácil utilização e um tempo de espera mínimo que deixa as coisas muito mais simples para o seu usuário.

O seu único ponto negativo são as taxas e tarifas que podem ser aplicadas em transações ou utilização, mas é um método de pagamento presente em quase todas as casas de apostas.

3. Carteiras digitais

As carteiras digitais foram um grande marco para o mercado internacional, principalmente por ter criado um ambiente financeiro online seguro, com menor burocracia, mais barato e muito mais rápido. O objeto das maiores carteiras digitais como a Neteller, Astropay e Ecopayz sempre foi revolucionar o mercado bancário, oferecendo tudo o que os bancos tradicionais oferecem, só que melhor e com outras vantagens bem interessantes.

No geral, em casas de apostas temos sempre algumas carteiras digitais disponíveis, nelas o jogador poderá ter seus pagamentos efetivados em minutos, além de poder aproveitar outras vantagens oferecidas, como cashback em compras, possibilidade de crédito, desconto em lojas parceiras e, etc.