Correção: Torcedora do Palmeiras morre após ser atingida por garrafa lançada durante briga

10/07/2023 | 15:22



O texto enviado anteriormente foi enviado com erros no terceiro e segundo parágrafo. A briga descrita em tais trechos, iniciada com a bola rolando, não foi a desencadeadora da morte. A torcedora morreu em razão de uma confusão antes do início da partida. Segue versão corrigida:

A palmeirense Gabriela Anelli, de 23 anos, morreu depois de ser ferida durante uma briga entre torcedores do lado de fora do Allianz Parque, no sábado, na partida com o Flamengo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ela foi atingida por uma garrafada no pescoço e levada em estado grave no Hospital Santa Casa, no centro de São Paulo, mas não resistiu aos ferimentos.

O irmão de Gabriela, Felipe Anelli, confirmou a morte da palmeirense em uma publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira. "Sei o quanto você lutou cada segundo. Você foi de fato uma guerreira. Olhe por nós do céu e proteja nossa família", escreveu. Os familiares da torcedora chegaram a fazer uma campanha por doações de sangue.

De acordo com informações da SSP, Gabriela foi ferida em confusão nas proximidades do portão C, na rua Padre Antônio Tomas, perto da entrada de visitante, antes do início da partida, por volta das 18h30. Havia uma divisão de metal separando as torcidas, e os flamenguistas jogaram garrafas e pedras por cima dessa proteção. Uma outra briga entre palmeirenses e flamenguistas, iniciada já com a bola rolando, na Rua Caraíbas, foi contida com a ação da Polícia Militar, que usou bombas de efeito moral e gás de pimenta. A partida precisou ser paralisada por duas vezes porque jogadores e torcedores nas arquibancadas ficaram com os olhos irritados.

César Saad, titular da Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE), informou que o suspeito de cometer o crime foi identificado como Leonardo Felipe Xavier Santiago, de 26 anos. Ele declarou ser membro de uma organizada do Flamengo, mas teria ido ver o jogo sozinho. Segundo o delegado, o suspeito teve o flagrante convertido em prisão preventiva pela Justiça e vai responder por homicídio doloso consumado.

O Palmeiras divulgou uma nota lamentando profundamente a morte de Gabriela e cobrou providências das autoridades. "Não podemos aceitar que uma jovem de 23 anos seja vítima da barbárie em um ambiente que deveria ser de entretenimento. Manifestamos solidariedade à família da palmeirense e cobramos celeridade na apuração deste crime, que fere a nossa razão de existir e compromete a imagem do futebol brasileiro", publicou o clube.

Com a bola rolando, Palmeiras e Flamengo empataram por 1 a 1 e perderam a chance de diminuir a distância para o líder Botafogo, que venceu o Grêmio neste domingo, chegou aos 36 pontos e abriu dez de vantagem para o rubro-negro carioca, segundo colocado na tabela de classificação. A equipe alviverde está em quinto, com 24 pontos.