Madonna faz primeira publicação após alta médica e famosos reagem no post

10/07/2023 | 15:10



Como você acompanhou, Madonna deu um verdadeiro susto em seus fãs, familiares e amigos ao ser internada na UTI porque foi encontrada incosciente e posteriormente foi descoberto que ela tinha uma infecção bacteriana grave.

Após receber alta médica e realmente estar bem melhor de saúde, Madonna fez questão de ir até as suas redes sociais durante o começo da tarde desta segunda-feira, dia 10, e agradecer todo o carinho e a onda de apoio que anda recebendo por conta deste susto.

Obrigada pela sua energia positiva, orações, palavras de cura e coragem. Eu senti seu amor. Eu estotu na jornada por recuperação e estou inacreditavemente grata por todas as bençãos na minha vida. Meu primeiro pensamento, quando eu acordei no hospital foi meus filhos. O segundo pensamento foi que eu não queria desapontar as pessoas que compraram ingressos para a minha tour. Eu também não queria deixar para baixo as pessoas que trabalharam comigo nesses últimos meses para criar o meu show. Eu odeio desapontar qualquer um. Meu foco agora é minha saúde e voltar mais forte. Garanto a vocês que voltarei o mais rápido que puder. O plano de agora é reagendar a turnê na América do Nortet e começar em outubro na Europa. Não poderia estar mais agradecida por seru cuidado e apoio. Com amor, M.

Logo após a publicação, Madonna recebeu uma chuva de comentários de diversos famosos - seja nacional ou internacional.