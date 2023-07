NY: índice Nasdaq terá rebalanceamento para reduzir concentração de gigantes de tecnologia

10/07/2023 | 13:51



O índice Nasdaq 100 será alvo de um "rebalanceamento especial" que entrará em vigor no dia 24 de julho. A medida redistribuirá os pesos dos componentes da referência com o objetivo de reduzir a concentração excessiva de algumas empresas. Segundo comunicado, a nova fórmula será anunciada na próxima sexta-feira, 14. Nenhuma ação deve ser removida do indicador. Atualmente, as sete maiores companhias respondem por mais da metade (55%) do Nasdaq 100. São elas: Microsoft (12,9%), Apple (12,4%), Nvidia (7,0%), Amazon (6,8%), Tesla (4,4%), Meta (4,3%) e Alphabet Classe A (3,7%) e Classe B (3,65%). Após a notícia, esses papéis lideram as perdas nas bolsas de Nova York nesta segunda-feira, 10.