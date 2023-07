Confiança dos empresários do Comércio cai 6,5% no 1º semestre, diz FecomercioSP

10/07/2023 | 13:48



O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) recuou 6,5% no primeiro semestre de 2023, em comparação ao mesmo semestre de 2022, informa Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Em relação ao último semestre do ano passado, o ICEC contraiu 9,1%.

Entre as variáveis que compõem o índice, a avaliação das condições atuais caiu 7,3% no primeiro semestre, em relação ao mesmo de 2022, e das expectativas futuras caiu 6,7%. O índice de investimento (IIEC) recuou 5,3%.

O Índice de Expansão do Comércio (IEC) também teve variação negativa no período, de 8,0%, com retração nas expectativas para contratação de funcionários (-10%) e para o nível de investimento das empresas (-5%). O Índice de Estoque (IE) caiu 4,7% e a proporção dos empresários que consideram adequada a situação dos estoques recuou de 59,2% no ano passado para 56,8% neste.