Licenciamento em SP: aplicativo permite pagar e baixar CRLV-e

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



10/07/2023 | 13:55



Motoristas de São Paulo já podem realizar o pagamento do licenciamento pelo Gringo, aplicativo disponível para Android e iOS e que tem como propósito simplificar a vida dos condutores. Isso porque o app conta com o diferencial de emitir na mesma hora e na mesma plataforma o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV).

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Para o pagamento do tributo, o motorista conta ainda com a flexibilidade de escolher entre boleto, Pix e cartão, à vista ou parcelado em até 12 vezes no crédito. A tarifa para a disponibilização do CRLV-e é de R$ 39,90. “Ao usar o Gringo, a vantagem é emitir o documento logo após a confirmação do pagamento na plataforma, sem necessidade de migrar para outro serviço”, explica Gustavo Goldenberg, líder de produto na startup.

A emissão imediata do documento permite que o motorista circule com seu veículo em dia. É considerada infração gravíssima o atraso no pagamento do licenciamento em SP e em outros estados, com multa no valor de R$ 293,47 e penalização de sete pontos na CNH, que corre o risco de ser suspensa.

O Gringo possibilita, ainda, que o motorista acompanhe outros débitos veiculares, como IPVA e multas, realize pagamentos, contrate serviços, a exemplo de seguro e empréstimo, além de outras funcionalidades.

Calendário do licenciamento em SP

Motoristas de veículos registrados no estado de São Paulo têm até dezembro de 2023 para pagar o valor da taxa de licenciamento de R$ 155,23 devida ao Departamento Estadual de Trânsito. O valor é 7,15% mais caro que o ano passado (R$ 144,86).