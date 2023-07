Prédio desaba no Recife três dias após desastre que deixou 14 mortos

10/07/2023 | 13:36



Um prédio comercial desabou na manhã desta segunda-feira, 10, na Avenida Domingos Ferreira, no bairro do Pina, na zona sul de Recife (PE). A prefeitura informou que equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para a ocorrência, mas constataram que não houve vítimas, apenas danos materiais.

A prefeitura informou que o imóvel passava por uma reforma irregular. A Defesa Civil do Recife está no local para realizar vistoria e avaliar os riscos para pedestres e imóveis vizinhos. A CTTU, autarquia de trânsito e transporte do Estado, está fazendo o desvio do trânsito em frente ao local.

"Os responsáveis pelo imóvel que desabou na Avenida Domingos Ferreira serão notificados devido à reforma irregular (sem autorização da Secretaria Executiva de Controle Urbano) que estava em andamento no local", disse a prefeitura, em nota.

O acidente aconteceu apenas três dias após um prédio em Paulista, cidade da região metropolitana de Recife, desabar, deixando 14 mortos. A região tem enfrentado tempo chuvoso desde o final da semana passada.