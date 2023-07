Em terceiro casamento, Cleo e Leandro Dlucca trocam votos em frente a uma cachoeira

10/07/2023 | 12:10



Pra que casar só uma vez, não é mesmo? Cleo e Leandro Dlucca decidiram oficializar a união mais uma vez no último domingo, dia 9. Para o terceiro casamento, os noivos escolheram um espaço ao ar livre, mais precisamente em frente a uma cachoeira em Goiás.

Discretos, o casal não fez registros do casamento em suas redes sociais. Mas, através dos convidados, conseguimos ver um pouquinho do que rolou. Inclusive, um dos momentos mais emocionantes foi quando Cleo entrou no altar ao lado de Glória Pires e ao som do padrasto, Orlando Morais.

Os convidados usaram branco e estavam descalços - deixando o ambiente bem informal e intimista.

Em entrevista para o podcast Quem Pode, Pod, a atriz contou um pouco sobre as duas primeiras cerimônias.

- Eu me casei em julho de 2021, estávamos saindo da pandemia. Casamos em Passa Quatro, em um cartório vazio, só o pai dele, a mãe dele, devia ter oito pessoas no casamento. Depois, meus pais fizeram uma comemoração para mim, no Rio. Minha mãe, meu pai e Orlando. Depois, fizemos nosso casamento no candomblé. Esse ano, vamos fazer em Goiânia para a minha família de lá e só de família tem 60 pessoas!