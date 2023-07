Brunna Gonçalves solta indireta nas redes sociais e fãs apontam que seria para Bruna Marquezine e Jade Picon

10/07/2023 | 12:10



Como você acompanhou, vários famosos arrumaram um tempinho durante o último final de semana para marcarem presença no Numanice - show que é promovido por Ludmilla, e claro, foi um verdadeiro sucesso.

No evento nomes como de Jade Picon, Bruna Marquezine e outras celebridades curtiram bastante os padoginhos promovidos pela cantora - e até subiram no palco. E o que realmente chamou a atenção de todos foi que no pós show, a esposa de Ludmilla, Brunna Gonçalves, resolveu soltar algumas indiretas nas redes sociais.

A ex-BBB simplesmente ficou indignada de alguns famosos marcarem presença no evento e não terem exposto em suas redes que estavam no show, e nem mostraram algum registro de Ludmilla mesmo cantando.

Rindo muito desse povo que se acaba no Numanice, até na fila do after fica, mas não posta um Stories do show para não deitar para a Ludmilla.

Os internautas então entenderam que a indireta seria para Bruna Marquezine e Jade Picon, e começaram a criar uma imensa rivalidade entre elas - até porque recentemente as duas famosas estavam viajando junto com Anitta - que já tem várias brigas com Ludmilla.

Mel Maia curtiu a noite e o show solteiríssima e ainda fez questão de colocar ainda mais lenha na fogueira ao comentar na publicação do Threads de Brunna sobre o assunto.

Habla mesmo, mamacita.

Depois disso, os fãs ficaram ainda mais divididos e começaram a apontar a problemática desta história:

Atenção, fica obrigatório, caso você vá, após frequentar qualquer show da Ludmilla, postar fotos e vídeos e marcá-la. Caso contrário a esposa (faz nada) irá te enviar indiretas nas redes sociais, disse um internauta.

Essa gosta de causar discórdia entre as mulheres. Depois fica pedindo empatia, alfinetou outra.

Vixe!