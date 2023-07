Restaurantes em Park City – Onde comer na estação de esqui

Redação

Park City, em Utah (EUA), é um destino de inverno amado por brasileiros por reunir a melhor neve para esquiar no mundo e uma ampla variedade de atividades ao ar livre para pessoas de todas as idades. No entanto, a cidade vai muito mais dos esportes de inverno e das paisagens deslumbrantes. Os diversos restaurantes em Park City a tornam um destino perfeito para quem gosta de boas experiências gastronômicas.

São mais de 150 endereços com diferentes propostas. Dos pratos orientais às carnes suculentas, passando pelas tradicionais fondues e pratos vegetarianos, veganos e sem glúten, a cidade oferece uma variedade culinária que agrada a todos os paladares. Para quem viaja em família, vale ressaltar ainda que a maioria dos restaurantes oferece um menu kids com pratos especialmente preparados para agradar às crianças.

Confira aqui um roteiro completo com o que fazer em Park City, atrações, onde ficar e mais dicas de restaurantes.

Os melhores restaurantes em Park City

Se você está procurando por restaurantes em Park City, aqui vai uma seleção com dez locais que complementam muito bem a oferta de atrativos naturais da cidade. De casas com vista panorâmica a bistrôs charmosos que servem pratos artesanais, confira algumas das melhores experiências gastronômicas da região.

Goldener Hirsh Yuta Cast & Cut Lookout Cabin Tombstone Grill Viking Yurt Tupelo Tina’s Bakery Kita Firewood on Main

Confira detalhes dos principais restaurantes de Park City.

Goldener Hirsh

O restaurante Goldener Hirsh oferece uma fondue imbatível para o almoço, jantar ou após esquiar. A panela de queijos alpinos derretidos é servida com baguetes torradas, brócolis e outros acompanhamentos que agradam o paladar e aquecem o corpo. Além da receita tradicional, que custa a partir de US$ 59, o restaurante oferece outros pratos preparados com ingredientes locais e servidos em um ambiente acolhedor.

Yuta

Yuta significa “topo da montanha” ou “pessoas que vivem no topo da montanha”. É o nome que os índios Ute deram a si mesmos e à área em que viviam. O menu do restaurante principal do The Lodge at Blue Sky combina o passado e o presente, com releituras sofisticadas de receitas típicas das montanhas que remetem aos diferentes povos que já habitaram essa região. Os pratos utilizam ingredientes sazonais colhidos na fazenda sustentável do próprio hotel, além de carnes e outros insumos de origem responsável.

Cast & Cut

O Cast & Cut é a novidade da temporada de inverno que representa a evolução da experiência gastronômica em Deer Valley. O cardápio oferece pratos à la carte, com foco em frutos do mar, trutas pescadas na região e cortes de carnes premium. Entre as opções estão torres de frutos do mar frescos, camarão grelhado com molho barbecue, Tomahawk, cordeiro e a carne suína que recebe o sugestivo nome de “Not your mother’s pork chop”. Tudo é preparado com ingredientes sazonais frescos, comprados diretamente de produtores locais.

Lookout Cabin

Situado no meio da montanha, com acesso pelo Orange Bubble Express, este restaurante de esqui in/out combina um cardápio requintado com vistas de tirar o fôlego. O local oferece menu de almoço e serviço completo de bar com coquetéis artesanais e uma ampla carta de vinhos. Destaques para o hambúrguer de wagyu (US$ 32), o macarrão com queijo trufado (US$ 28) e a tradicional Shepherd’s Pie com carne de veado, cogumelo e vegetais (US$ 30).

Tombstone Grill

O autêntico churrasco americano aguarda os esquiadores na base do Tombstone Express, em Canyons Village. Para recarregar as baterias entre subidas em teleféricos e descidas em pistas nevadas, o restaurante serve diferentes cortes defumados de carne suína e frango para o almoço. A localização é outro atrativo, já que o Tombstone Grill fica entre três lifts, tornando-se uma excelente pedida para famílias e grupos de amigos. Enquanto uns seguem esquiando, outros fazem uma pausa para comer e observar o movimento dos arredores.

Viking Yurt

A aventura nórdica começa com um passeio de 20 minutos de trenó até o local – a 550 metros de altura e com vistas incríveis. Na aconchegante Viking Yurt, os visitantes podem desfrutar de uma refeição gourmet de seis pratos em uma experiência que totaliza quatro horas e é oferecida apenas durante o inverno, seguindo os preceitos do slow food para apenas 34 convidados por noite. Custa a partir de US$ 215 por pessoa.

Tupelo

O Tupelo é uma experiência gastronômica imperdível no centro de Park City, com um menu de inspiração global preparado com ingredientes frescos de diferentes partes dos Estados Unidos. Os pratos incluem opções de carnes, receitas veganas e livres de glúten. Algumas das estrelas da casa são o salmão-real na frigideira (US$ 40), a truta de Idaho assada (US$ 46) e o macarrão com lagosta do Maine e molho de vodka (US$ 45). Se você prefere uma refeição vegana, experimente o bolo crocante de brócolis, quinoa, molho de tomate picante e cogumelos locais.

Tina’s Bakery

A Tina’s Bakery oferece empanadas argentinas no coração de Old Town. As sócias Agostina e Valentina criaram um menu de empanadas com recheios que vão do tradicional queijo com presunto ao inusitado chouriço picante com cebola roxa. Outra estrela da casa é a empanada de carne desfiada assada lentamente em redução de vinho Malbec. A proposta da Tina’s Bakery é servir receitas de família para os viajantes de diferentes partes do mundo que chegam a Park City.

Kita

O Kita é o restaurante japonês do Pendry Park City e um must-go para os apaixonados por comida oriental. Com um ambiente moderno, serve delícias como tataki de wagyu (US$ 24), polvo grelhado à lenha (US$ 22) e ramen de porco em estilo Tonkatsu (US$ 35), entre outras opções. Para quem deseja petiscar, o sushi bar tem nigiris e sashimis (a partir de US$ 12), além de maki rolls (desde US$ 16). Na hora da sobremesa, experimente o roulade de chocolate branco com recheio de matchá e coulis de framboesa (US$ 14).

Firewood on Main

O Firewood on Main é um dos restaurantes mais procurados na Main Street. O ambiente acolhedor contribui para a experiência de degustar pratos preparados em fogão de lenha com ingredientes locais. Madeiras selecionadas ajudam a realçar os sabores dos menus sazonais criados pelo chef John Murcko, no qual se destacam o nhoque com molho beurre blanc, as ostras frescas e as costelas de cordeiro ou bisão, entre outros preparos.

Hotéis em Park City

Veja onde se hospedar em Park City.

Hotel Park City

Paulo Basso Jr Park City Hotel

Hotel signature da rede Marriott, tem ambiente sofisticado e fica a uma curta caminhada da Main St. Tem quartos amplos, piscina aquecida e serve um farto café da manhã.

—

Newpark Resort

Paulo Basso Jr Newpark Resort

Tem quartos amplos e fica próximo a diversos restaurantes em Park City. É ideal para quem viaja em família, já que as acomodações contam com copas. Algumas delas têm até ofurôs na varanda, com linda vista para as montanhas.

—

AC Hotel by Mariott Park City

A localização é um dos pontos altos desse hotel, que combina design minimalista com a vibe de um chalé de montanha. O lobby exibe obras de arte locais, e as acomodações incluem wi-fi, e suporte para esquis. Na área de lazer, há piscina coberta e academia. É uma ótima opção para quem não dispensa as compras, já que fica a curta distância do Outlets Park City.

—

Sliver Star at Park City

Paulo Basso Jr Sliver Star at Park City

Este grupo aluga ótimas casas de temporada em Park City. Algumas são bem amplas, com diversos dormitórios, ofurô, cozinha completa e uma série de comodidades.

—

Silver Baron Lodge

Paulo Basso Jr Silver Baron

Opção mais em conta para se hospedar na base de Deer Valley. Os quartos são amplos, mas evite os do andar térreo, que são muito escuros. Serve um bom café da manhã, oferece transporte gratuito pela cidade e conta com uma piscina aquecida com vista para as montanhas.

—

Stein Eriksen Lodge

Paulo Basso Jr Stein Eriksen Lodge

Com quartos confortáveis, arquitetura em estilo alpino e belos restaurantes, este hotel é um dos mais luxuosos de Deer Valley. Aqui, é possível sair esquiando diretamente na montanha e, aos fins de tarde, fazer um dos excelentes tratamentos oferecidos pelo spa.

—

Montage Deer Valley

Paulo Basso Jr Montage Deer Valley

Para quem busca luxo, esta é uma das melhores opções da região. Situado em Deer Valley, o resort tem ambientes amplos, o maior spa de Utah e excelentes opções de après ski.

—

