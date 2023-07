MinC promove plantão exclusivo para elaboração de planos de ação nesta segunda-feira (10)

Da Redação



10/07/2023 | 11:27



Doze horas de plantão. Na segunda-feira (10), das 8 às 20 horas, o MinC (Ministério da Cultura) realiza atendimentos online de suporte aos municípios que ainda não elaboraram seus planos de ação para acessarem os recursos da LPG (Lei Paulo Gustavo). O prazo final para o envio dos documentos é na terça, 11 de julho.

“Abrimos contagem regressiva para o envio dos planos de ação. Agora só faltam quatro dias para o prazo final. E reunimos um time de técnicos do MinC para tirar as últimas dúvidas daqueles municípios que ainda estão de fora. Queremos que os recursos cheguem a todos os cantos do Brasil, e que as cidades sigam o exemplo dos estados, que bateram a meta de 100% de projetos autorizados”, reforça a ministra da Cultura Margareth Menezes.

O objetivo do mutirão é auxiliar gestores municipais a incluírem os Planos na plataforma Transferegov. O cadastramento é um pré-requisito para o recebimento dos recursos, cujo prazo encerra às 23h59 (11). Apenas 10,5% dos municípios brasileiros ainda não formalizaram a solicitação de acesso aos recursos.

A LPG é a maior verba já destinada à cultura na história do Brasil. São R$ 3,8 bilhões para serem distribuídos em todo o País.

Agendamento

Para agendar um horário no plantão, os interessados devem acessar a plataforma virtual de agendamento, preencher um formulário,. Um link de acesso à reunião do Google Meet com técnicos do Ministério da Cultura será encaminhado em seguida.

Agendamentos no link: bit.ly/ultimachamadalpg