Tony Ramos entrega possíveis reviravoltas em Terra e Paixão: - 15 mistérios

10/07/2023 | 11:10



Tony Ramos foi o convidado da manhã desta segunda-feira, dia 10, do Encontro para falar um pouco das muitas emoções que estão acontecendo na novela Terra e Paixão. Apesar de saber tudo que já aconteceu na trama, o ator confessou que tudo é uma grande surpresa para o público e até mesmo para a equipe que está por trás das câmeras.

- Sem dúvidas foram muitas revelações, foram muitas surpresas. E talvez o público, não é que não acredite, até duvide, melhor dizendo, que a gente tenha surpresas. Temos sim. Quando nós começamos a ensaiar a novela, isso lá atrás, final de novembro do ano passado [2022], final de dezembro. Em janeiro estávamos no Mato Grosso do Sul trabalhando. Ali nós tínhamos a sinopse de toda história, que é o resumo previsto e como disse o autor, o grande Walcyr Carrasco: Essa sinopse tem tudo que a novela pretende abordar e enfim, as tramas que vão acontecendo aos poucos, mas há uma série de outras coisas que aqui eu não coloco, só eu é que saberei o melhor momento, quando e como, irei colocar as surpresas.

Eita que ainda vai ter muita reviravolta nessa novela das nove da TV Globo, hein?! Entregando ainda mais detalhes do que está acontecendo por trás das câmeras, o ator que vive Antônio La Selva revelou que a trama ainda tem muita história para ser revelada ao público que está ligadinho no desenrolar do roteiro:

- Nossa novela começa com 11 grandes mistérios, nós estamos apenas nos dois primeiros. Então faltam pelo menos oito. Se é que não guarda mais quatro, que é a aposta interna nossa, que não serão 11, mas sim 15 mistérios.

Apaixonado por novelas, Tony confessou que sempre foge do máximo de spoilers que pode e gosta de acompanhar o andamento da história junto aos espectadores. O ator disse que gosta das surpresas e sempre espera o melhor desempenho do autor dos textos.

Atualmente vivendo um dos vilões da trama de Terra e Paixão, fugindo de seus papéis usuais como galã, Tony Ramos não está nem um pouco incomodado com a mudança de ares e sente que está se desafiando a encantar o público:

- Esse é o trabalho do ator. Aí do ator que ficar escolhendo apenas o tipo que ele acha mais adequado a agradar a sua plateia. Não, o ator agrada sua plateia quanto mais surpresas ele apresenta ao público que o acompanha há tantos anos. No meu caso, esse anos serão 60 anos de televisão. 60 anos de trabalho diário, sem parar, na televisão. Mesmo na pandemia, quando eu achava que não teria nada no ar, vieram as reprises.

E não podia faltar uma linda homenagem ao astro, né? Debora Ozório foi convidada para participar do programa e não poupou palavras para falar sobre o carinho que sente pelo ator e como são os momentos em que estão atuando juntos em frentes às câmeras:

- Seu Tony, ele emociona só de estar perto da gente. Ele preenche a alma, ele é um ser muita luz. E que ele é um ator, um artista genial, todo mundo já sabe. Mas ele é uma pessoa muito especial e eu estou muito feliz, muito honrada, de estar ao lado dele.