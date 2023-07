Indignado, Pedro Scooby rebate críticas contra a aparência da filha: Ódio e maldade

10/07/2023 | 11:10



É eita atrás de vixe! Pedro Scooby decidiu não se calar após ver comentários maldosos contra a aparência de sua filha, Aurora, na internet. No último domingo, dia 9, o surfista usou as redes sociais para desabafar.

- Resolvi vir aqui para dividir uma coisa com vocês, principalmente as pessoas que me acompanham, que torcem por mim e estão sempre vibrando. Estava vendo um post agora de uns papparazzi que fizeram uma foto minha indo buscar a Cintia [Dicker, esposa] no aeroporto com a Aurora no colo. Por acaso, fui olhar os comentários e falei: Cara, que lugar chegamos. O nível do ódio das pessoas, da maldade, começou dizendo nos Stories.

E continuou:

- Olha esse lugar cheio de ódio e maldade. A internet virou uma arma na mão de algumas pessoas. Estou generalizando, mas hoje em dia é uma grande quantidade de pessoas maldosas, que escrevem mensagens de ódio até para crianças. Graças a Deus, papai do céu me abençoou com quatro filhos lindos, cheios de saúde. Aurora fez uma operação quando nasceu, mas era um probleminha no intestino e foi resolvido. E ela está zero, mas se ela tivesse eu estaria aqui para apoiar eles, para dar muito amor, para dar tudo o que eu pudesse, para eles terem uma vida melhor, uma vida tranquila, uma vida alegre, uma vida feliz e uma vida cheio de amor, principalmente, que é isso que importa. Acho que criança, com doença ou não, precisa de amor e carinho. Não de ódio, maldade e inveja. Adulto é mais fácil de aguentar. Eu aguento, pode mandar. Mas as crianças não. Vamos deixar elas fora disso.