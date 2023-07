Rio Grande da Serra abre licitação para gestão dos serviços de saúde

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



10/07/2023 | 11:00



A Prefeitura de Rio Grande da Serra abriu licitação para contratar uma empresa especializada que irá atuar na gestão do sistema de saúde do município. O chamamento 34/023 foi publicado na quinta-feira (6), no Diário Oficial.

A vencedora do pregão presencial irá realizar serviços de diagnósticos de imagem, raio X, ultrassonografia e exames laboratoriais. A gestora também irá complementar o quadro de médicos da cidade, em diferentes especialidades, como clínica geral, ginecologia, pediatria, cardiologia, ortopedia e obstetrícia.

Segundo o edital, o custo estimado para contratação é de R$ 7,8 milhões por ano, conforme média de preços obtida em pesquisa de mercado. O prazo da contratação será de 12 meses, a contar da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado até o limite de 60 meses.

A concorrência busca ampliar o atendimento na rede de atenção à saúde de Rio Grande da Serra, conforme explica a Prefeitura. O município conta atualmente com apenas quatro médicos, sendo dois profissionais em seu quadro funcional, e outros dois oriundos do Programa Mais Médicos.

“No momento, o quadro de colaboradores é insuficiente para atingirmos a cobertura assistencial necessária. Um dos médicos está em vias de aposentar-se. As atividades desses profissionais não serão afetadas com a contratação”, disse o Paço.

A empresa vencedora ficará responsável pelos serviços em nove unidades de saúde, sendo oito UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) da cidade.

No total, 15 médicos irão atuar no sistema de saúde do município, sendo oito clínicos gerais, e os demais em outras especialidades. Por mês, a previsão é que sejam realizados 500 exames por imagem, entre ultrassonografia e raio X, e 5.000 exames laboratoriais.