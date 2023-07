Palavra do Leitor - 10 de julho de 2023

Da Redação



10/07/2023 | 10:56



Paróquia Menino Jesus

No mês de junho fomos contemplados com um novo padre para nossa paróquia, Menino Jesus no Jordanópolis. Já é o terceiro padre desde que a capela tornou-se paróquia. Podemos dizer que a nossa comunidade não tem tido muita sorte com as indicações da Diocese para o trabalho sacerdotal, como determina a missão da igreja. Em cada indicação promovida pela Diocese, a esperança se renova no sentido de presenciar o trabalho do novo padre comprometido com a fé das pessoas no uso do potencial da nossa Igreja, somada a liderança do recém-chegado padre, produzindo a integração da comunidade através da diversidade existente no seio do povo. Portanto, reconhecer a ausência da hegemonia na sociedade é extremamente necessário para planejar suas ações de acordo com o ambiente social daquele local ali existente. Fato é que percebemos que mesmo com a presença de um novo padre os vícios continuam, como se existisse um receituário. Há uma parcela da população que repudia algumas práticas adotadas por uma liderança (padre) que tem muito o que fazer além de barganhar a comunidade através da promoção de mandatos dos abutres da política. Até porque a igreja é autossuficiente para caminhar com suas pernas. Não há necessidade dessa aproximação, que não contribui com o crescimento da comunidade que busca sua autonomia. A igreja é o espaço da fé e não da barganha política.

Gercio Vidal - São Bernardo

Governo Lula – 1

Seis meses já se passaram do terceiro governo Lula, e que eu saiba até agora ele não fechou igrejas, não implantou kit gay nem mamadeira de p... nas escolas. O propalado comunismo nem faz parte do vocabulário, ninguém precisou ir embora do País – muito pelo contrário, tem gente voltando. Só não vê quem não quer ver que o País está entrando, ou já entrou, nos trilhos, apesar dos torpedos, das barreiras que são colocadas no caminho da administração e que atrapalham, e muito, o urgente desenvolvimento clamado por todos. O episódio de 8/1, com o vandalismo que depredou os prédios dos três poderes em Brasília, demandou muito tempo e esforço do governo a fim de ser contornado. Além dele, tantas outras coisas que diariamente submetem a um desgaste que vem em desencontro com o progresso brasileiro. É CPMI do MST visivelmente criada para “emparedar” o governo, é o Centrão voraz nas emendas parlamentares para que possam aprovar qualquer projeto de lei, é o presidente do Banco Central em claro boicote, mantendo a taxa Selic na estratosfera, dando ao Brasil o indesejável título de campeão mundial de juros altos. Mesmo com tudo isso contra, Lula já resgatou a dignidade do povo brasileiro. Foi o primeiro passo. Está trabalhando em consonância com os governadores, seus ministérios e diretorias afinados, tirou o Brasil do isolamento internacional, preços dos principais itens de consumo abaixando. Enfim, podemos então afirmar que estamos no caminho certo. Que no fim do primeiro ano desse governo que trabalha com os pés no chão, sem loucuras, possamos estar aqui para reafirmar nosso otimismo com o País. Este é o objetivo!

Alencar Marcon - Santo André

Governo Lula – 2

Lula, por que não te callas? Agora diz que não quer se meter na Guerra da Ucrânia, depois de falar tanta coisa e em geral errada e claramente tomar partido pela Rússia. Como ele agora dá uma de bonzinho, fica clara a grande hipocrisia dele em relação a assuntos críticos. Como essa guerra estúpida. E as ‘democráticas’ Venezuela e Nicarágua, onde ditadores se perpetuam no poder detonando todo tipo de crítica – até da Igreja. De novo Lula, por que não te callas?

Zureia Baruch Jr. - Capital