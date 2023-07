Dolby Áudio: o que é e por que você deveria tê-lo na sua TV

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



10/07/2023 | 10:55



Dolby Áudio é conhecido por oferecer áudio de alta definição, e proporcionar uma experiência sonora imersiva e cinematográfica. Esse recurso está presente em diversos modelos de TVs, soundbars e serviços de streaming. Para ajudar os consumidores que ainda não dominam a tecnologia, a fabricante TCL apresenta tudo o que é preciso saber e as vantagens que oferece aos usuários.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Entenda o recurso Dolby Áudio

A tecnologia Dolby Áudio consiste em uma série de algoritmos de processamento de áudio que melhoram a clareza, a nitidez e a imersão do som. O objetivo é proporcionar uma experiência de som realista e imersiva para o usuário, por meio da reprodução simultânea de múltiplos canais de áudio via alto-falantes.

Por que você precisa de uma TV com Dolby Áudio?

O Dolby Áudio foi adotado como um padrão da indústria em termos de qualidade e é considerado melhor do que o áudio tradicional. Isso porque o recurso torna o som mais claro e dinâmico, por meio do aumento dos níveis de volume e da diminuição do ruído de fundo, além de melhorar os graves e agudos, proporcionando um som estéreo mais limpo.

Para quem gosta de assistir a esportes na televisão, essa tecnologia aprimora a experiência tornando-a mais realista. Os sons transmitidos pelo aparelho passam por todo o espaço do ambiente e é possível ouvir com mais detalhes o chute na bola, as conversas dos jogadores e treinadores, e a emoção do gol.

Para os jogadores de videogame, por sua vez, é entregue uma experiência de áudio imersiva, precisa e de alta qualidade, permitindo que os gamers tenham melhor percepção do ambiente do jogo, reajam mais rapidamente e desfrutem de uma melhor experiência.

Apesar de a maioria dos dispositivos avançados terem essa tecnologia de som, no entanto, nem todas as TVs oferecem esse recurso. Por isso, é importante analisar as especificações dos produtos com calma e verificar se o aparelho em questão possui Dolby Áudio antes de adquiri-lo.

O que é Dolby Atmos?

O Dolby Atmos foi criado como uma extensão do Dolby Áudio e, além de dar ao usuário uma percepção de qual direção vem o som, permite sentir se vem de baixo ou de cima, criando uma perspectiva mais realista e aumentando a noção espacial. A tecnologia Atmos usa software para criar som 3D, que possibilita ouvir sons de todas as direções em uma sala, a partir de ondas sonoras refletidas nas paredes e outras superfícies que atingem os ouvintes em momentos diferentes.